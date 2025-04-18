Fernando Muslera yerine yeni kaleci arayışındaki Galatasaray ile adı geçen Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'in bonservisi belli oldu.



Todo Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, Thibaut Courtois ile rekabet edecek bir file bekçisi arayışına girdi. Eflatun-beyazlı ekibin bu hamlesinin ise Lunin'in takımdan ayrılacağı anlamına geldiği belirtildi.



30 MİLYON EURO



Haberde, 26 yaşındaki Ukraynalı kaleciyi Galatasaray'ın dışında Manchester United'ın da istediği vurgulandı. Ayrıca Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez'in Lunin için yaklauşk olarak 30 milyon euro civarında teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi.