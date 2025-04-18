Ferdi Kadıoğlu’ndan Brighton’a müjde! Fabian Hürzeler haberi duyurdu

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Sarı-lacivertli kulüp, yıldız oyuncuyu 30 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere'ye göndermişti. Ancak Ferdi, yaşadığı sakatlık sebebiyle Brighton'da beklenen forma süresini elde edemedi.

Ferdi Kadıoğlu (REUTERS) İngiltere kariyerine iyi bir başlangıç yapamayan 24 yaşındaki futbolcu, şimdiye dek 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte toplam 440 dakikalık süre alabildi ve istikrar yakalayamadı. Sezonun son haftalarına girilirken, Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden sahalara dönebileceği bildirildi. İngiliz basını, genç oyuncunun takıma dönüşünün planlandığını yazdı.