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Ferdi Kadıoğlu'ndan Brighton'a müjde! Fabian Hürzeler haberi duyurdu

Fenerbahçe’den yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun durumu, İngiliz kulübün teknik heyeti tarafından net bir şekilde değerlendirildi.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 19:25 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 19:25
Ferdi Kadıoğlu’ndan Brighton’a müjde! Fabian Hürzeler haberi duyurdu

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Sarı-lacivertli kulüp, yıldız oyuncuyu 30 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere'ye göndermişti. Ancak Ferdi, yaşadığı sakatlık sebebiyle Brighton'da beklenen forma süresini elde edemedi.

Ferdi Kadıoğlu (REUTERS)Ferdi Kadıoğlu (REUTERS)

İngiltere kariyerine iyi bir başlangıç yapamayan 24 yaşındaki futbolcu, şimdiye dek 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Bu süreçte toplam 440 dakikalık süre alabildi ve istikrar yakalayamadı.

Sezonun son haftalarına girilirken, Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden sahalara dönebileceği bildirildi. İngiliz basını, genç oyuncunun takıma dönüşünün planlandığını yazdı.

Ferdi Kadıoğlu (Takvim Foto Arşiv)Ferdi Kadıoğlu (Takvim Foto Arşiv)

TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Brentford maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacakları mücadele öncesi, sakat futbolcular hakkında bilgi verdi.

Basın mensuplarından gelen "James Milner ve Ferdi Kadıoğlu sezon bitmeden sahaya dönebilir mi?" sorusuna yanıt verdi. Hürzeler, "Evet, bu ihtimal var" şeklinde net bir cevapla oyuncularının geri dönüşüne işaret etti.