Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

VEDA GİBİ AÇIKLAMALAR



Yıldız futbolcu, Samsunspor ile oynanan maçtan sonra, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" sözlerin sarf etmişti. Bu açıklamalar sonrası Osimhen'in Galatasaray'a veda edeceği öne sürüldü.



