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Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Samsunspor maçının ardından veda eder gibi açıklamalara imza atan Victor Osimhen, yönetimle konuya ilişkin sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 10:55
Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

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Galatasaray, Victor Osimhen'in bonsversini almak için çalışmalarını sürdürürken Nijeryalı yıldız, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

VEDA GİBİ AÇIKLAMALAR

Yıldız futbolcu, Samsunspor ile oynanan maçtan sonra, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" sözlerin sarf etmişti. Bu açıklamalar sonrası Osimhen'in Galatasaray'a veda edeceği öne sürüldü.

Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Ancak Nijeryalı golcü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve "O bir veda mesajı değildi. Yanlış anlaşıldım. Sadece Galatasaray'a sevgimi belirtmek istemiştim. Kariyerimle ilgili kararımı daha vermedim. Sezon sonunu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

VERECEĞİ KARAR MERAK EDİLİYOR

Özellikle İngiliz takımlarının takibinde olan Victor Osimhen'in transferiyle ilgili vereceği karar merak ediliyor.

Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

SERBEST KALMA MADDESİ

Napoli'den kiralanan Osimhen, İtalya dışından bir kulübe imza atarsa, sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi devreye girecek.

Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

UNITED PUSUDA BEKLİYOR

Galatasaray'ın tapusunu almak için çalışmalarını sürdürdüğü Victor Osimhen için en ciddi rakip Manchester United. İngiliz devinin, sezon sonunda Napoli ile masaya oturacağı ve teklifini ileteceği öğrenildi.

Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 33 maçta süre bulan Osimhen, 29 gol attı ve 6 asist yaptı.

Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

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