Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonsversini almak için çalışmalarını sürdürürken Nijeryalı yıldız, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Galatasaray, Victor Osimhen'in bonsversini almak için çalışmalarını sürdürürken Nijeryalı yıldız, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
VEDA GİBİ AÇIKLAMALAR
Yıldız futbolcu, Samsunspor ile oynanan maçtan sonra, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" sözlerin sarf etmişti. Bu açıklamalar sonrası Osimhen'in Galatasaray'a veda edeceği öne sürüldü.
"YANLIŞ ANLAŞILDIM"
Ancak Nijeryalı golcü, yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve "O bir veda mesajı değildi. Yanlış anlaşıldım. Sadece Galatasaray'a sevgimi belirtmek istemiştim. Kariyerimle ilgili kararımı daha vermedim. Sezon sonunu bekliyorum" ifadelerini kullandı.
VERECEĞİ KARAR MERAK EDİLİYOR
Özellikle İngiliz takımlarının takibinde olan Victor Osimhen'in transferiyle ilgili vereceği karar merak ediliyor.
SERBEST KALMA MADDESİ
Napoli'den kiralanan Osimhen, İtalya dışından bir kulübe imza atarsa, sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi devreye girecek.
UNITED PUSUDA BEKLİYOR
Galatasaray'ın tapusunu almak için çalışmalarını sürdürdüğü Victor Osimhen için en ciddi rakip Manchester United. İngiliz devinin, sezon sonunda Napoli ile masaya oturacağı ve teklifini ileteceği öğrenildi.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 33 maçta süre bulan Osimhen, 29 gol attı ve 6 asist yaptı.