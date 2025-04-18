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TFF'den 2025-2026 sezonu için yabancı sınırı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu Süper Lig futbolcu uygunluk kriterlerini açıkladı. Düzenlemeyle birlikte takımlar 14 futbolcuyu kadrolarında bulundurabilecek.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 17:31 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 17:33
TFF’den 2025-2026 sezonu için yabancı sınırı açıklaması!

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Talimatnamede şu ifadelere yer verildi;

1) Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan ("yabancı futbolcu") en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler.

A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 – 2026 sezonunda en az 2'sinin 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.

2026 – 2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4'ünün 01.01.2004 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.

(2) 14'ten fazla sayıda yabancı futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar.

(3) Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.

(4) Kulüpler, 01.01.2005 veya daha sonraki tarihte doğmuş ve Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz."

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