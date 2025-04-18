SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'ın tek rakibi Liverpool!

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Osimhen ve diğer formda hücum oyuncularıyla rakiplerine kabus yaşatıyor. Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Aslan, Avrupa'daki istatistikleriyle de adından söz ettiriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 15:59 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 15:59
Galatasaray’ın tek rakibi Liverpool!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor.

Victor Osimhen başta olmak üzere formda olan hücum oyuncularıyla rakiplerinin üzerine kabus gibi çöken Aslan, istatistikleriyle Avrupa'yı sallıyor.

Sarı-Kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de 29 maçta 71 gol attı. Kalesinde ise 29 gol gördü.

AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA

Cimbom, Avrupa'nın en büyük 10 liginde deplasmanda en fazla gol atan takımlar sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Galatasaray, 15 deplasman maçında 36 kez fileleri havalandırdı. İlk sırada yer alan Liverpool ise 16 maçta 40 gol kaydetti.

Listenin 3. basamağında Hollanda ekibi Utrecht yer alıyor. Utrecht, 14 maçta 27 gol attı. Ajax ise 15 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandırdı ve 4. sırada kendine yer buldu. Alman temsilcisi Holstein Kiel ise 14 maçta attığı 21 deplasman golüyle 5. sırada yer aldı.

Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantıOsimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı
Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nda önemli açıklamalar
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturması: İtirafçı olan Murat Abbas ve Emre Serkan Bayraktar adli kontrolle tahliye edildi!
Vakıf Katılım
İkinci teğmenler yalanı: CHP yandaşları bu kez peç üzerinden operasyona girişti! Özgür Özel köpürttü ama gerçek başka çıktı
Olağanüstü kurultaya iptal davası hazırlığı... Lütfü Savaş cephesi TAKVİM’e konuştu: Özel’in genel başkanlığı meşru değil ortada ’Tam Kanunsuzluk’ hali var
CANLI | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni günün ilk açıklaması: Hayati tehlikesi devam ediyor
Türk Telekom
Emekliye yüksek promosyon fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
ABD Suriye’ye normalleşme için şart mı koştu? Wall Street Journal’dan Trump liste verdi iddiası
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Ekrem İmamoğlu’ndan ’acil kodlu’ toplantı çağrısı! Tedbir kararının ardından dikkat çeken hamle! Birisiyle evde diğeriyle otelde görüştü!
Meloni-Trump görüşmesinde gündeme damga vuran an
Osimhen yolcu mu? Sürpriz toplantı
ABD Suriye’den çekiliyor mu? İlk görüntüler Deyrizor-Haseke arasından geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: Amacımız kalıcı tek hane!
Sustalı Ceylan 3. bölümüyle bu akşam atv’de! Hayalleri uğruna çıkış yolu bulabilecek mi? Tüm hayatını değiştirecek teklif
CHP’nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine mutlak butlan dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK’dan belge istedi
Aile Saadeti geliyor... Burak Aksak ve Selçuk Aydemir 11 yıl sonra atv için bir aradalar!
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar