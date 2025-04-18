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TFF'den ZTK finali açıklaması: Stadyum ve şehir yeniden değerlendirilecek!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı aldığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 15:08 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 15:08
TFF’den ZTK finali açıklaması: Stadyum ve şehir yeniden değerlendirilecek!

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Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır.

TFF'den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum bilgisi ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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