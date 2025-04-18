Roma’da Victor Nelsson şoku! Yıldız futbolcu sahaladan uzak kalacak

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Nelsson'un sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Il Tempo'nun aktardığı bilgilere göre, oyuncu yaklaşık 15 gün boyunca forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle ligde oynanacak iki önemli karşılaşmayı kaçıracağı belirtildi. Bu süreçte Hellas Verona ve Inter maçlarında sahada olması beklenmiyor.

Galatasaray'dan kiralanan Nelsson, şu ana kadar İtalyan ekibiyle 5 resmi maça çıktı.

Teknik heyet, deneyimli savunma oyuncusunun kısa sürede iyileşmesini umuyor. Roma cephesi, Nelsson'un kadro derinliği açısından sezonun kritik haftalarına yetişmesini hedefliyor.