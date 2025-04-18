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Roma'da Victor Nelsson şoku! Yıldız futbolcu sahaladan uzak kalacak

Roma'nın devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Nelsson'dan kötü haber geldi. Danimarkalı stoperin yaşadığı sakatlık, İtalyan ekibinde moralleri bozdu.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 18:32 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 18:32
Roma’da Victor Nelsson şoku! Yıldız futbolcu sahaladan uzak kalacak

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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Nelsson'un sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Il Tempo'nun aktardığı bilgilere göre, oyuncu yaklaşık 15 gün boyunca forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle ligde oynanacak iki önemli karşılaşmayı kaçıracağı belirtildi. Bu süreçte Hellas Verona ve Inter maçlarında sahada olması beklenmiyor.

Galatasaray'dan kiralanan Nelsson, şu ana kadar İtalyan ekibiyle 5 resmi maça çıktı.

Teknik heyet, deneyimli savunma oyuncusunun kısa sürede iyileşmesini umuyor. Roma cephesi, Nelsson'un kadro derinliği açısından sezonun kritik haftalarına yetişmesini hedefliyor.

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