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111 yıllık çınar 3. Lig'e düştü! Altay - Kepez Spor: 1-1 | MAÇ SONUCU

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta mücadelesinde sahasında Kepez Spor’u konuk eden Altay, 1-1’lik beraberliğin ardından bitime iki hafta kala matematiksel olarak 3. Lig’e düşmeyi garantiledi. İzmir'in 111 yıllık köklü kulübü, üst üste ikinci kez küme düşerek büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:40 Güncelleme Tarihi :20 Nisan 2025 , 17:40
111 yıllık çınar 3. Lig’e düştü! Altay - Kepez Spor: 1-1 | MAÇ SONUCU

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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Kepez Spor, 43. dakikada Talha Dinçer'in golüyle 1-0 öne geçti. Altay, ilk yarının uzatma dakikalarında Özgür Özkaya'nın 45+3'te attığı golle eşitliği sağladı.

Altay, kritik mücadelenin 90+7. dakikasında tecrübeli futbolcusu Murat Uluç'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Mücadelede başka gol olmazken, taraflar sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Altay puanını 25'e, Kepez Spor ise 32'ye çıkardı. Ancak kalan iki haftada küme hattının üzerine çıkma şansı kalmayan Altay, 3. Lig'e düşen ilk takım oldu.

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