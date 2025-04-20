Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Kepez Spor, 43. dakikada Talha Dinçer'in golüyle 1-0 öne geçti. Altay, ilk yarının uzatma dakikalarında Özgür Özkaya'nın 45+3'te attığı golle eşitliği sağladı.

Altay, kritik mücadelenin 90+7. dakikasında tecrübeli futbolcusu Murat Uluç'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Mücadelede başka gol olmazken, taraflar sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Altay puanını 25'e, Kepez Spor ise 32'ye çıkardı. Ancak kalan iki haftada küme hattının üzerine çıkma şansı kalmayan Altay, 3. Lig'e düşen ilk takım oldu.