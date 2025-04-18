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Galatasaray'da beklenen imzalar atılıyor Gelecek garanti altına alındı

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, adı son dönemde sıkça transfer dedikodularına karışan iki genç yıldızıyla yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 17:05 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 17:07
Galatasaray’da beklenen imzalar atılıyor Gelecek garanti altına alındı

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Galatasaray, bir süredir yeni kontrat görüşmeleri yürüttüğü Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. beIN SPORTS'un haberine göre, her iki futbolcuyla da kısa süre içerisinde yeni sözleşmeler imzalanacak.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

YUNUS AKGÜN'ÜN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla toplam 37 maça çıktı. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 9 da asist yaparak hücum hattına önemli katkı sundu.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN 17 GOLLÜK KATKI

Barış Alper Yılmaz ise 2024-25 sezonunda Galatasaray formasıyla 43 maçta görev aldı. Genç kanat oyuncusu, bu süreçte 11 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımın skor yükünü çeken isimlerden biri oldu.

Barış Alper Yılmaz (AA)Barış Alper Yılmaz (AA)

YENİ SÖZLEŞMELERLE GELECEĞE YATIRIM

Galatasaray yönetimi, iki önemli genç yeteneğini kadroda tutarak hem takımın istikrarını sağlamayı hem de geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyor. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

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