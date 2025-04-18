Galatasaray, bir süredir yeni kontrat görüşmeleri yürüttüğü Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. beIN SPORTS'un haberine göre, her iki futbolcuyla da kısa süre içerisinde yeni sözleşmeler imzalanacak.
Galatasaray, bir süredir yeni kontrat görüşmeleri yürüttüğü Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. beIN SPORTS'un haberine göre, her iki futbolcuyla da kısa süre içerisinde yeni sözleşmeler imzalanacak.
YUNUS AKGÜN'ÜN SEZON PERFORMANSI
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla toplam 37 maça çıktı. Genç oyuncu, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 9 da asist yaparak hücum hattına önemli katkı sundu.
BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN 17 GOLLÜK KATKI
Barış Alper Yılmaz ise 2024-25 sezonunda Galatasaray formasıyla 43 maçta görev aldı. Genç kanat oyuncusu, bu süreçte 11 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımın skor yükünü çeken isimlerden biri oldu.
YENİ SÖZLEŞMELERLE GELECEĞE YATIRIM
Galatasaray yönetimi, iki önemli genç yeteneğini kadroda tutarak hem takımın istikrarını sağlamayı hem de geleceğe yatırım yapmayı amaçlıyor. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.