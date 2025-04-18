Galatasaray, bir süredir yeni kontrat görüşmeleri yürüttüğü Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. beIN SPORTS'un haberine göre, her iki futbolcuyla da kısa süre içerisinde yeni sözleşmeler imzalanacak.