Büyük umutlarla başladığı sezona çok iyi bir giriş yapmasına rağmen devamını getiremeyen Beşiktaş hem şampiyonluk yarışına havlu attı hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Göztepe'ye elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bu sözlerin akabinde hem teknik heyet hem de yönetim düğmeye bastı. Belirlenen futbolcularla yollar ayrılacak.

Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir karşısında kaybedilen maçın ardından yaptığı açıklamada; "Bu takıma ilaç fayda etmez. Ameliyat gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ole Gunnar Solskjaer (AA)

11 FUTBOLCU TOPUN AĞZINDA

Kartal'da hem maliyetleri sebebiyle hem performanslarından dolayı hem de kontratlarının bitecek olması nedeniyle tam 11 futbolcunun gönderilmesi gündemde.

Eğer beklenen ayrılıklar yaşanırsa transfer için hem kontenjan hem de maddi olarak kaynak yaratılacak.