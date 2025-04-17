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Beşiktaş'ta tam 11 ayrılık birden! Transfer için gönderilecekler

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediğini elde edemeyen ve Ziraat Kupası'ndan da elenen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ameliyat teşhisi koyduğu siyah beyazlı ekipte çok sayıda ayrılık yaşanacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 15:31 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 15:31
Beşiktaş’ta tam 11 ayrılık birden! Transfer için gönderilecekler

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Büyük umutlarla başladığı sezona çok iyi bir giriş yapmasına rağmen devamını getiremeyen Beşiktaş hem şampiyonluk yarışına havlu attı hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Göztepe'ye elenerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Ole Gunnar Solskjaer (AA)Ole Gunnar Solskjaer (AA)

AYRILIK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir karşısında kaybedilen maçın ardından yaptığı açıklamada; "Bu takıma ilaç fayda etmez. Ameliyat gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin akabinde hem teknik heyet hem de yönetim düğmeye bastı. Belirlenen futbolcularla yollar ayrılacak.

Ole Gunnar Solskjaer (AA)Ole Gunnar Solskjaer (AA)

11 FUTBOLCU TOPUN AĞZINDA

Kartal'da hem maliyetleri sebebiyle hem performanslarından dolayı hem de kontratlarının bitecek olması nedeniyle tam 11 futbolcunun gönderilmesi gündemde.

Eğer beklenen ayrılıklar yaşanırsa transfer için hem kontenjan hem de maddi olarak kaynak yaratılacak.

Felix Uduokhai (AA)Felix Uduokhai (AA)

Ersin Destanoğlu: Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından kaleci Ersin Destanoğlu, taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Maç sırasında ıslıklanan genç kaleci, bu durumdan olumsuz etkilendi ve ayrılık kararı aldığı bildirildi. Beklentilerin altında kalması nedeniyle siyah beyazlılar da gereken kolaylığı sağlayacak.

Felix Uduokhai: Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ciddi bir sakatlık yaşayan Felix Uduokhai'nin, tendon bağlarında tam kat yırtık ve pozisyon kaybı tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yönetim de sakatlıkları nedeniyle yola devam etme konusunda sıcak değil.

Bakhtiyor Zaynutdinov: Kazak oyuncu Zaynutdinov, bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yarattı. Performansındaki düşüş nedeniyle yönetim, oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Arthur Masuaku: Beşiktaş, Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kaldırdı. Sezon sonunda oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Alex Oxlade-Chamberlain (Takvim Foto Arşiv)Alex Oxlade-Chamberlain (Takvim Foto Arşiv)

Jonas Svensson: Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından taraftarlardan özür dileyen Jonas Svensson'un da takımdan ayrılması gündemde. Ole Gunnar Solskjaer'i yakından tanıyor olması kalması ile ilgili olumlu bir durum olabilir ancak genel kanı ayrılacağı yönünde.

Amir Hadziahmetovic: Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Hadziahmetovic, devre arasında Beşiktaş'a geri döndü. Ancak oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

Al-Musrati: Libyalı orta saha, Monaco'da forma giydiği 9 karşılaşmanın sadece 3'ünde 11'de başladı. Bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusu. Ancak kulübe dönerse Beşiktaş'ta geleceği yok.

Jean Onana: Genoa'da 7 maça çıkan Kamerunlu ota saha sadece 1 kez ilk 11'de oynadı. Satın alma opsiyonu 1.2 milyon euro. İtalyan ekibinin kararına göre süreç şekillenecek.

Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

Alex Oxlade-Chamberlain: İngiliz orta saha oyuncusu, sezon başında kadro dışı bırakılmış ve Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmemişti. Ancak teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'in gelişiyle yeniden forma şansı buldu. Yine de yüksek maaşı nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

João Mário: Portekizli orta saha oyuncusu João Mário'nun da yüksek maliyeti ve performans düşüklüğü nedeniyle takımdan ayrılması planlanıyor. Satın alma maddesi devreye girmiş olsa bile talibinin çıkması beklenecek ve transferi konusunda kolaylık sağlanacak.

Ciro Immobile: Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen İtalyan golcü Ciro Immobile, yaşadığı düşüşle de hayal kırıklığı yaşattı. Yıllık 6 milyon euro garanti ücreti bulunan ve toplam maliyeti 10 milyon euronun üzerinde olan oyuncuyla yolların ayrılması kararı alındı.

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