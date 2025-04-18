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Ciro Immobile'den Serdal Adalı'ya yanıt! Tek isteğini açıkladı

Seozn başında Beşiktaş'a imza atan Ciro Immobile, maaşının yanı sıra son dönemdeki performansıyla da eleştirilerin hedefi olmuştu. İtalyan yoldız, Instagram hsabından geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Serdal Adalı'ya yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 22:58 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 23:11
Ciro Immobile’den Serdal Adalı’ya yanıt! Tek isteğini açıkladı

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Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile, Başkan Serdal Adalı'nın kendisi hakkındaki sözlere Instagram'dan yanıt verdi.

İtalyan golcü, Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Ciro Immobile (AA)Ciro Immobile (AA)

ADALI NE DEMİŞTİ?

TRT Spor'a konuşan Adalı, "Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." sözlerini sarf etmişti.

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