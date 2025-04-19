Maç hızlı başladı. 12. dakikada Ferran Torres, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. Ancak bu gole yanıt sadece 3 dakika sonra geldi. 15. dakikada Borja Iglesias, skoru eşitleyerek Celta Vigo'nun soyunma odasına 1-1 moralli gitmesini sağladı.

İkinci yarının başında sahneye yine Borja Iglesias çıktı. 52. dakikada takımını öne geçiren yıldız oyuncu, 62. dakikada ise hat-trick'ini tamamlayarak skoru 3-1 yaptı ve Camp Nou'da şok etkisi yarattı.

Geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Barcelona, kısa sürede reaksiyon gösterdi. 64. dakikada Dani Olmo, farkı bire indirdi. 68. dakikada Raphinha, skoru 3-3'e taşıyarak maçı yeniden dengeye getirdi.

Uzatma dakikalarında Barcelona penaltı kazandı. 90+7. dakikada Raphinha, beyaz noktaya gelerek topu ağlara gönderdi ve takımına hayati bir 4-3'lük galibiyet kazandırdı. Brezilyalı yıldız, attığı iki golle maça damga vurdu.

Barcelona, bu kritik galibiyetle puanını 73'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Celta Vigo ise 43 puanda kaldı ve Avrupa hedefinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Camp Nou'da Mallorca ile karşılaşacak.

Celta Vigo ise evinde Villarreal'i ağırlayacak.