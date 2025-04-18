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Trabzonspor'dan çilek hamlesi! Transfer için adres İtalya

Gelecek sezon şampiyonluk yarışına girmek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Fırtına, bir dünya yıldızını kadrosuna katarak çilek hamlesini yapmak amacında. Rota İtalya'ya çevrildi ve ilk atak yapıldı.

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Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 18:26 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 18:26
Trabzonspor’dan çilek hamlesi! Transfer için adres İtalya

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Aldığı kötü sonuçlarla bu sezonu istediği gibi geçiremeyen Trabzonspor'da gelecek senenin ilk transfer hamleleri atılıyor.

Alexis Sanchez (AFP)Alexis Sanchez (AFP)

Sezon sonunda İtalya Serie A temsilcisi Udinese'den ayrılması beklenen Alexis Sanchez için Fırtına bir kez daha devreye girdi. Şilili yıldızın durumunu yakından takip eden bordo-mavililer, bu transferi bu kez sonuçlandırmak istiyor.

Alexis Sanchez (AFP)Alexis Sanchez (AFP)

BU KEZ KARARLI

Geçtiğimiz yıl Alexis'i kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi, o dönem oyuncuyu Udinese'ye kaptırmıştı. Ancak bu kez transfer sürecinde daha kararlı ve planlı bir yol izleniyor.

Alexis Sanchez (AFP)Alexis Sanchez (AFP)

HEDEFİ AVRUPA

Yeni Asır'ın haberine göre Trabzonspor, bu transfer yarışında River Plate ve Universidad de Chile gibi güçlü takımlarla rekabet ediyor. Arjantin ve Şili'den gelen tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak isteyen Sanchez, bordo-mavili ekibe sıcak bakıyor.

Alexis Sanchez (AFP)Alexis Sanchez (AFP)

PROJELER SUNULDU

Alexis'in Avrupa'da mücadele etme arzusu, Trabzonspor'un elini güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bordo-mavililer, yıldız oyuncunun bu isteğine yanıt veren projeleriyle öne çıkmayı hedefliyor.

Alexis Sanchez (AFP)Alexis Sanchez (AFP)

CAZİP TEKLİF YAPILDI

Karadeniz temsilcisi, Sanchez için hem sportif açıdan iddialı bir planlama yaptı hem de ekonomik olarak cazip bir teklif sundu. Kulüp, Şilili futbolcuya kariyerine Avrupa'da devam etme şansı sunarken, yüksek mali imkanlarla da ikna etmeye çalışıyor.

10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 10 maçta Udinese forması terleten 36 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısı veremedi. 394 dakika sahada kaldı.

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