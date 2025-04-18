Aldığı kötü sonuçlarla bu sezonu istediği gibi geçiremeyen Trabzonspor'da gelecek senenin ilk transfer hamleleri atılıyor.
Aldığı kötü sonuçlarla bu sezonu istediği gibi geçiremeyen Trabzonspor'da gelecek senenin ilk transfer hamleleri atılıyor.
Sezon sonunda İtalya Serie A temsilcisi Udinese'den ayrılması beklenen Alexis Sanchez için Fırtına bir kez daha devreye girdi. Şilili yıldızın durumunu yakından takip eden bordo-mavililer, bu transferi bu kez sonuçlandırmak istiyor.
BU KEZ KARARLI
Geçtiğimiz yıl Alexis'i kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi, o dönem oyuncuyu Udinese'ye kaptırmıştı. Ancak bu kez transfer sürecinde daha kararlı ve planlı bir yol izleniyor.
HEDEFİ AVRUPA
Yeni Asır'ın haberine göre Trabzonspor, bu transfer yarışında River Plate ve Universidad de Chile gibi güçlü takımlarla rekabet ediyor. Arjantin ve Şili'den gelen tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak isteyen Sanchez, bordo-mavili ekibe sıcak bakıyor.
PROJELER SUNULDU
Alexis'in Avrupa'da mücadele etme arzusu, Trabzonspor'un elini güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bordo-mavililer, yıldız oyuncunun bu isteğine yanıt veren projeleriyle öne çıkmayı hedefliyor.
CAZİP TEKLİF YAPILDI
Karadeniz temsilcisi, Sanchez için hem sportif açıdan iddialı bir planlama yaptı hem de ekonomik olarak cazip bir teklif sundu. Kulüp, Şilili futbolcuya kariyerine Avrupa'da devam etme şansı sunarken, yüksek mali imkanlarla da ikna etmeye çalışıyor.
10 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon 10 maçta Udinese forması terleten 36 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısı veremedi. 394 dakika sahada kaldı.