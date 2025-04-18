Alexis Sanchez (AFP) HEDEFİ AVRUPA Yeni Asır'ın haberine göre Trabzonspor, bu transfer yarışında River Plate ve Universidad de Chile gibi güçlü takımlarla rekabet ediyor. Arjantin ve Şili'den gelen tekliflere rağmen Avrupa'da kalmak isteyen Sanchez, bordo-mavili ekibe sıcak bakıyor.

Alexis Sanchez (AFP) PROJELER SUNULDU Alexis'in Avrupa'da mücadele etme arzusu, Trabzonspor'un elini güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Bordo-mavililer, yıldız oyuncunun bu isteğine yanıt veren projeleriyle öne çıkmayı hedefliyor.

Alexis Sanchez (AFP) CAZİP TEKLİF YAPILDI Karadeniz temsilcisi, Sanchez için hem sportif açıdan iddialı bir planlama yaptı hem de ekonomik olarak cazip bir teklif sundu. Kulüp, Şilili futbolcuya kariyerine Avrupa'da devam etme şansı sunarken, yüksek mali imkanlarla da ikna etmeye çalışıyor. 10 MAÇA ÇIKTI Bu sezon 10 maçta Udinese forması terleten 36 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda skor katkısı veremedi. 394 dakika sahada kaldı.