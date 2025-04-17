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Serdal Adalı'dan olaylar için açıklama! "Çok hazırlıklı gelmiş"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, katıldığı programda hem siyah beyazlı ekibin gündemine dair konuştu hem de yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 17:30 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 17:40
Serdal Adalı’dan olaylar için açıklama! Çok hazırlıklı gelmiş

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Siyah beyazlıların 1 numarası Serdal Adalı, TRT Spor'da sorulan soruları yanıtladı.

İşte Adalı'nın sözleri;

"Bazı şeyleri açık şekilde ifade etmeden teraziyi dengede götürmeye çalışıyoruz. Göreve başladığımızda kulübün iç işleyişinde 'Burası iyidir' diyebileceğimiz tek bir birim. yoktu. Kulübün işleyiş mekanizması bizi en çok yoran şeydi. Kimin ne iş yaptığı belli olmayan bir tablo vardı. Halen da bunlarla uğraşıyoruz. 'Application'daki yetkili kim' diye sorduk mesela; Kartal Yuvası'ndan çıktı yetkili. Koskoca Beşiktaş'ın kulüp içi yönetimi ve sistemi bu durumda olmaması lazımdı."

Serdal Adalı (İHA)Serdal Adalı (İHA)

"GÜVENSİZLİK DUYGUSU 2-3 KATINDA"

"Ümraniye'ye gittiğimizde de insanlardaki moral bozukluğu ve güvensizlik duygusunun 2-3 katını gördük. Bunu size anlatmamın imkanı yok. Acaba kulüp kapacak mı diye içlerinde sohbetler olan bir ortam bulduk biz Ümraniye'de. Bugünkü Ümraniye ile o günkü arasında 10 kat fark var. Hiç öyle kolay bir Beşiktaş almadık."

"BENİM İÇİN ÖNCELİK BEŞİKTAŞ"

"Kaybettiğim seçimlerden sonra bile hiç yönetim kurulunun altını oymaya çalışmadım. Yönetimin başarılı olması Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır. Benim derdim ne Hasan Arat ne de Ahmet Nur Çebi ne de Fikret Orman... Benim için birinci öncelik Beşiktaş'tır. Beşiktaş iyi olduğu müddetçe ben iyi olurum. Ne ben ne de yönetimdeki herhangi bir kimse bir beklenti içinde değiliz."

Serdal Adalı (İHA)Serdal Adalı (İHA)

"HASAN BEY ÇOK HAZIR GELMİŞ"

"Divan Kurulu'nda yaşananlarla ilgili ne kadar üzüntülü olduğumu tarif bile edemem. Keşke Hasan Arat önceden bir haber verip 'Ben yarın divana katılacağım' deseydi. Biz orada öğrendik. 17. sıraya koydular gibi demogojilere gerek yok. Siz önceden arasaydınız elbette birinci sıraya koyulacaktınız. Orası divan kurulu, benim müdahale etmek gibi bir şeyim yok. Buna rağmen geçen seferki toplantıda Ahmet Nur Çebi'yi 'Bu konulara girmeyelim' diye uyarmıştı. O da 'hayır gireceğim' dedi. Gayet de güzel bir hava vardı divan kurulunda. İki günde önce SPK'dan onay gelmiş, faizden kurtulacağız. Önümüzde temiz bir sayfa açılacak. Bu yaşananların çok da tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Bir defa önceden haber vermeliydi Hasan Arat. Tevfik Başkanı çok sever, sayarım ama ona destek verdiğim sanılmasın. İşin kameradan görünen kısmı var, bir de kamerada görünmeyen kısım var. 'İtişip kakışıyorlar' dediler. 70 yaşındaki insanlar bunlar. Tevfik bey 'hoşgeldin' diye elini uzatıyor, Hasan bey de eline vuruyor. Çok hazır gelmiş Hasan Bey. Hasan Arat 5 ay sonra konuşacak divanda, o divanın normal geçmeyeceğini bilmez mi Hasan Arat. İlk konuşmaya başladı. Hasan Bey de bu işleri bilir, gerilim çıkacağını, kendilerine bu işlerin sorulacağını. 17 dakika konuşmuş. Tekrar dinledim. 17 dakika içinde kafamızdaki sorulacak ne vardı içinde? 'Belgelerle gelir' dedi mesela. Bir tane belge mi bıraktınız kulüpte. Bütün belgeleri silip gittiniz."

Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

"HASAN BEY'E BEN DE SORAMADIM!"

"Hasan Bey'e benim de soracağım çok şey vardı ama soramadım! 17 dakika konuşmuş ama geçtiğimiz dönemle alakalı olup biteni izah edecek, kafamızdaki sorulara cevap verecek ne vardı içinde? 'Bana belgelerle geleceksiniz' dedi, ben de gülerek 'Belge mi bıraktınız, hepsini sildiniz' dedim. Lafı başka yere çekmeye çalışıyorlar."

"TROLL EKİBİYLE SENELİK Mİ ANLAŞTI, BİLEMİYORUM"

"Hiç anlamı yokken, 100 milyon euro para harcadılar. Hüseyin Bey de 100 milyon euronun 50 milyon eurosu faiz' demiş. Değil, değil! İnsanları aptal yerine koymayın, toplamda rakam 150 milyon euro. Hüseyin Bey'i severim ama troll ekibiyle senelik mi anlaştı, bilemiyorum."


"HÜSEYİN YÜCEL, FİKRET ORMAN..."

"Sermaye artırımı haberi geldi, sevindik. Sosyal medyaya baktım, Hüseyin Yücel üçüncü sırada! Şaşırdım, ne olduğunu anlamadım. Bunu çevresinde birileri yapıyor! Aynı şeyi Fikret Orman için de yapanlar var. Kendisi anlamaz ve sevmez ama yakınında birileri bu işi yapıyor. Öyle bir şey yapmaz, aklının ucundan da geçmez ve anlamaz da. Beşiktaş'ta iyiye giden bir şeyler varken, camiayı mutsuz etmek için bir şey yapmasınlar."

Serdal Adalı (AA)Serdal Adalı (AA)

"PUSUDA BEKLEMESİNLER!"

"Divan Kurulu'ndan yaşananlarla ilgili konu Disiplin Kurulu'nda. Sabah bir toplantı yaptık, süreci nasıl yöneteceklerini sorduk. Bir de seçim tarihini belirlemek için fikirlerini aldım. Aday olacaklar çıksın, Beşiktaş'ın dertleri belli ve açık. Sıkıntıları kısa sürede giderebilecek biri varsa aday olsun. Bu hodri meydan değil, böyle bir şeyi de sevmem. Ben de yanlarında olurum. Köşede bekleyip, takım kötüye gidince 'Gel bizi kurtar' diye pusuda beklemesinler."

"11 MAYIS'A KADAR BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAĞIZ"

"11 Mayıs'ta seçim yapacağız. Bu tarihe kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız."

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