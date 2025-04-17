Serdal Adalı (AA)

"HASAN BEY'E BEN DE SORAMADIM!"

"Hasan Bey'e benim de soracağım çok şey vardı ama soramadım! 17 dakika konuşmuş ama geçtiğimiz dönemle alakalı olup biteni izah edecek, kafamızdaki sorulara cevap verecek ne vardı içinde? 'Bana belgelerle geleceksiniz' dedi, ben de gülerek 'Belge mi bıraktınız, hepsini sildiniz' dedim. Lafı başka yere çekmeye çalışıyorlar."

"TROLL EKİBİYLE SENELİK Mİ ANLAŞTI, BİLEMİYORUM"

"Hiç anlamı yokken, 100 milyon euro para harcadılar. Hüseyin Bey de 100 milyon euronun 50 milyon eurosu faiz' demiş. Değil, değil! İnsanları aptal yerine koymayın, toplamda rakam 150 milyon euro. Hüseyin Bey'i severim ama troll ekibiyle senelik mi anlaştı, bilemiyorum."



"HÜSEYİN YÜCEL, FİKRET ORMAN..."

"Sermaye artırımı haberi geldi, sevindik. Sosyal medyaya baktım, Hüseyin Yücel üçüncü sırada! Şaşırdım, ne olduğunu anlamadım. Bunu çevresinde birileri yapıyor! Aynı şeyi Fikret Orman için de yapanlar var. Kendisi anlamaz ve sevmez ama yakınında birileri bu işi yapıyor. Öyle bir şey yapmaz, aklının ucundan da geçmez ve anlamaz da. Beşiktaş'ta iyiye giden bir şeyler varken, camiayı mutsuz etmek için bir şey yapmasınlar."