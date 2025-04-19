19 Nisan TV’de hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı var mı?

Cumartesi günü TV'de hangi maçların izleneceği spor tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Sıkı taraftarların yakın kadrajında olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının bugün olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte maç takviminden detaylar.