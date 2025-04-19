19 Nisan TV’de hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı var mı?

Cumartesi günü TV'de hangi maçların izleneceği spor tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Sıkı taraftarların yakın kadrajında olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının bugün olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte maç takviminden detaylar.
(Takvim Foto Arşiv)
19 NİSAN MAÇ FİKSTÜRÜ
SÜPER LİG
⚽ 13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
⚽ 16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
⚽ 19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
Süper Lig maçları hangi kanalda?
- 13:30 Kasımpaşa - Sivasspor beIN SPORTS 2
- 16:00 Adana Demirspor - Trabzonspor beIN SPORTS 1
- 19:00 Göztepe - Beşiktaş beIN SPORTS 1