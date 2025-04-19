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19 Nisan TV'de hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı var mı?

19 Nisan 2025 Cumartesi günü TV'de hangi maçların izleneceği spor tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Sıkı taraftarların yakın kadrajında olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçları bugün var mı? Bu akşam sahada hangi karşılaşmalar olacak? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve diğer lig maçlarına dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte 19 Nisan maç fikstürü.

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Giriş Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:56 Güncelleme Tarihi :19 Nisan 2025 , 10:59
19 Nisan TV’de hangi maçlar var? Bugün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçı var mı?

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Cumartesi günü TV'de hangi maçların izleneceği spor tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Sıkı taraftarların yakın kadrajında olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının bugün olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte maç takviminden detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

19 NİSAN MAÇ FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG

⚽ 13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

⚽ 16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

⚽ 19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

Süper Lig maçları hangi kanalda?

  1. 13:30 Kasımpaşa - Sivasspor beIN SPORTS 2
  2. 16:00 Adana Demirspor - Trabzonspor beIN SPORTS 1
  3. 19:00 Göztepe - Beşiktaş beIN SPORTS 1

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1.LİG

  1. 13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
  2. 16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)
  3. 19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
  4. 19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İNGİLTERE PREMİER LİG

  1. 17:00 Brentford - Brighton beIN CONNECT
  2. 17:00 Crystal Palace - Bournemouth beIN CONNECT
  3. 17:00 Everton - Manchester City beIN SPORTS 3
  4. 17:00 West Ham United - Southampton beIN CONNECT
  5. 19:30 Aston Villa - Newcastle United beIN SPORTS 3

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İSPANYA LA LİGA

  1. 15:00 Rayo Vallecano - Valencia S Sport
  2. 17:15 Barcelona - Celta Vigo S Sport Plus
  3. 19:30 Mallorca - Leganes
  4. 22:00 Las Palmas - Atletico Madrid S Sport

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ALMANYA BUNDESLİGA

  1. 16:30 Freiburg - Hoffenheim beIN CONNECT
  2. 16:30 Heidenheim - Bayern Münih beIN SPORTS 2
  3. 16:30 Leipzig - Holstein Kiel beIN CONNECT
  4. 16:30 Mainz - Wolfsburg beIN CONNECT
  5. 16:30 Werder Bremen - Bochum beIN CONNECT
  6. 19:30 Union Berlin - Stuttgart beIN CONNECT

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FRANSA LİGUE 1

  1. 18:00 PSG - Le Havre beIN SPORTS MAX 1
  2. 20:00 Monaco - Strasbourg beIN SPORTS MAX 1
  3. 22:05 Marsilya - Montpellier beIN SPORTS 3

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