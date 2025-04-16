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Kanarya final serisinde öne geçti! Fenerbahçe Opet - ÇİMSA ÇBK Mersin: 77-70

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk ettiği Çimsa ÇBK Mersin'i 77-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride sarı lacivertliler avantajı eline geçirdi.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:00 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:00
Kanarya final serisinde öne geçti! Fenerbahçe Opet - ÇİMSA ÇBK Mersin: 77-70

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Fenerbahçe Opet çeyrek finalde Melikgazi Kayseri Basketbol'u, yarı finalde ise Beşiktaş BOA'yı eleyerek adını finale yazdırdı. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Kanarya'nın melekleri, final serisine de galibiyetle başladı.

Tilbe Şenyüek (AA)Tilbe Şenyüek (AA)

ÇBK MERSİN'İN FİNAL YOLU

Çimsa ÇBK Mersin ise play-off çeyrek finalinde Nesibe Aydın'ı, yarı finalde ise Galatasaray Çağdaş Faktoring'i saf dışı bırakarak finale yükseldi. Mersin temsilcisi, seride ilk mağlubiyetini Fenerbahçe Opet deplasmanında aldı.

Alperi Onar (AA)Alperi Onar (AA)

SERİNİN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ MAÇLARI

Serinin ikinci karşılaşması, 18 Nisan Cuma günü yine Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Üçüncü maç ise 20 Nisan Pazar günü Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda. Gerekmesi halinde 4. ve 5. maçların takvimi Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.