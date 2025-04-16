Galatasaray HDI Sigorta, bu galibiyetle birlikte finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu. Efeler Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi, Galatasaray ile Ziraat Bankkart arasında oynanacak final serisiyle son bulacak.

Sarı kırmızılılar, konuk olduğu maçın ilk setinde özellikle hücumda Jean Patry ile etkili oldu. İlk sette özellikle hücumda rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılı takım, son olarak Atanasov'un bulduğu sayıyla ilk çeyreği 25-20 önde bitirdi.

Maçın ikinci seti daha çekişmeli geçti. Çoğunlukla Galatasaray HDI Sigorta'nın önde götürdüğü 2. sette Fenerbahçe Medicana, beraberliği sağladıktan sonra Ngapeth'in servisinden bulduğu sayıyla öne geçti (13-12). Bu sayıdan sonra daha etkili savunma yapan sarı-kırmızılı takım, rakipte Kaan Gürbüz'ün de yaptığı hata sonrası 3 sayılık farkı yakaladı (17-14). Bu dakikadan sonra hücumda daha etkili olan Fenerbahçe Medicana da Arslan Ekşi'nin hatası sonrası 24-24'lük beraberliği yakaladı ve set uzadı. Sarı-lacivertliler, Hakkı Çapkınoğlu'nun bloğu sonrası 2. seti 31-29 kazandı.

Galatasaray HDI Sigorta, 3. setin ortalarında Jean Patry'nin bloğuyla 7 sayılık farkı yakaladı (10-17). Bu sayıdan sonra mola alan Fenerbahçe Medicana, Kaan Gürbüz ile sayılar bulmaya çalışsa da Galatasaray HDI Sigorta iyi savunma yaparak rakibinin eşitliği sağlamasına izin vermedi ve 3. seti 25-19 kazandı.

Karşılaşmanın 4. seti karşılıklı sayılarla başladı. Sarı-kırmızılılar, setin ortalarında Zaytsev'in bloğunda 3 sayılık fark yakaladı (14-17). Bu sayıdan sonra oyun üstünlüğünü bırakmayan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-22 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Ziraat Bankkart ise Arkas Spor'u yenerek finale yükselmişti.