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Immobile'den 8.5 milyon eruro'ya 2 gol!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile, 2025 yılında yalnızca 2 gol attı ve 8.5 milyon Euro'luk maliyeti göz önüne alındığında, beklenen katkıyı veremedi.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 12:45 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 12:45
Immobile’den 8.5 milyon eruro’ya 2 gol!

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Beşiktaş'ta 36 maçta 2436 dakika forma giyip 15 gol, 3 asistlik performans gösteren Ciro Immobile ile gelecek sezon kesin olarak yollar ayrılacak.

35 yaşındaki forvet sezon başında Lazio'dan alınmış, 6 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro imza parası karşılığında 2 yıllık kontrat imzalamıştı.

Futbolcunun nisan ayı itibarıyla maaş, vergi ve prim alacaklarıyla beraber kulübe maliyeti yaklaşık 8.5 milyon Euro oldu.

Attığı gol başına maliyeti yaklaşık 570 bin Euro (25 milyon TL) olan deneyimli isme Nisan ve Mayıs ödemeleri yapıldığında bu rakam 10 milyon Euro'yu aşacak.

SOLSKJAER UMUDUNU KESTİ

Immobile'den umudunu kesen ve artık 11'de Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu değerlendiren teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezona yeni santrfor ile başlayacak.

IMMOBILE'YE TEKLİFLER VAR

İtalyan futbolcuyla ayrılık sürecini iyi şekilde yürütüp uzlaşmacı bir şekilde vedalaşmak isteniyor. Immobile'ye Çizme'den ve Suudi Arabistan'dan talipler var. Oyuncunun önceliği de ülkesine dönmek üzerine kurulu.

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