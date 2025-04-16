Bir dönem Hatayspor forması giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Gabonlu forvetin, Zhejiang FC forması giydiği Çin'deki bir binanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybettiği iddia edilirken, yetkililerin intiharı da değerlendirdiği belirtiliyor.
Boupendza'nın eski takımı Rapid'in teknik direktörü Marius Șumudica da ölüm haberini doğruladı.
OCAK AYINDA TRANSFER OLDU!
28 yaşındaki golcü futbolcu, 30 Ocak 2025 tarihinde yeni takımına imza atmıştı.
Boupendza'nın 31 Aralık 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.