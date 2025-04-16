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Boupendza hayatını kaybetti!

Süper Lig'de bir dönem Hatayspor forması giyen ve gol kralı olan Aaron Boupendza, hayatını kaybetti. Rumen basını, Çin'de forma giyen golcü futbolcunun 11. kattan düştüğünü belirtti. Yetkililerin intiharı da değerlendirdiği ifade edildi.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 11:45 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 11:56
Boupendza hayatını kaybetti!

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Bir dönem Hatayspor forması giyen Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza, Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Gabonlu forvetin, Zhejiang FC forması giydiği Çin'deki bir binanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybettiği iddia edilirken, yetkililerin intiharı da değerlendirdiği belirtiliyor.

Boupendza'nın eski takımı Rapid'in teknik direktörü Marius Șumudica da ölüm haberini doğruladı.

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28 yaşındaki golcü futbolcu, 30 Ocak 2025 tarihinde yeni takımına imza atmıştı.

Boupendza'nın 31 Aralık 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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