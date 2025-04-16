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Jose Mourinho'dan En Nesyri kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Faslı golcü Youssef En Nesyri için kararını verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 12:13 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 12:13
Jose Mourinho’dan En Nesyri kararı!

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Sivasspor deplasmanında 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan ve zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de moraller yüksek.

Özellikle Anderson Talisca'nın son haftalardaki formu, teknik heyeti memnun ederken takımın oyun planında da önemli değişikliklere neden oldu.

Fenerbahçe'de son haftalarda yedek kalan Youssef En-Nesyri için planlama değişti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla, Faslı golcü hava toplarındaki etkisini değerlendirmek üzere ihtiyaç anlarında oyuna dahil edilecek. Yerden oyunlarda verim alınamayan En-Nesyri'nin rolü bu doğrultuda şekillendi.

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