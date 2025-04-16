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Beşiktaş'tan Partey hamlesi!

Beşiktaş, Arsenal ile yolları ayıracak olan Thomas Partey için devreye girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu ile kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bu transferde yalnız değil. İspanya'dan da talipleri bulunan 31 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunacak olan yönetim, yüksek bir maaş önerecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 10:18 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 10:18
Beşiktaş’tan Partey hamlesi!

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Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Beşiktaş, bonservis bedeli ödemeyeceği oyunculara ağırlık vermiş durumda.

Orta alanda Gedson Fernandes'in yanını kaliteli bir isimle doldurmak isteyen siyah-beyazlılar, sezon sonunda İngiliz ekibi Arsenal'den ayrılacak olan Thomas Partey ile ilgileniyor.

YÜKSEK MAAŞ ÖNERECEK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu ile kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar bu transferde yalnız değil. İspanya'dan da talipleri bulunan 31 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunacak olan yönetim, yüksek bir maaş önerecek.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERDE RAKİPLER VAR

Beşiktaş, sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi sona erecek Thomas Partey ile ilgileniyor. Beşiktaş'a transferde İspanya'dan rakipleri var.

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