Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu!

Real Madrid'de Arda Güler, 11'e girmekte zorlanıyor. Manchester United'ın Arda'yı kadrosuna katmaya kararlı olduğu öne sürülüyor.



İspanyol basını; Kırmızı Şeytanlar'ın transfer için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.



FENERBAHÇE'NİN KASASINA TAM 12 MİLYON EURO



Arda'nın %20 ihtimalle United'a gideceği öğrenildi. Transfer gerçekleşirse Fener'in ise kasasına 12 milyon Euro gireceği belirtiliyor.



Real Madrid 2023 yılının yazında Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna katmıştı.



Genç futbolcunun transferine bonuslarla birlikte 30 milyon Euro verildiği resmen duyurulmuştu.



Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada sonraki satıştan da Sarı-Lacivertliler'e yüzde %20 pay verileceği ifade edilmişti.