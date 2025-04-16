SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

NBA'de tarihe geçen "anormal" sezon

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 normal sezonu, uzun yıllar konuşulacak birçok farklı hikayeyle tarihteki yerini aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 14:19
NBA’de tarihe geçen anormal sezon

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 normal sezonu, uzun yıllar konuşulacak birçok farklı hikayeyle tarihteki yerini aldı.

NBA'de büyük heyecanın yaşandığı 82 maçlık normal sezon, unutulmaz anlara sahne olurken pek çok takas, rekor ve tarihi performansla hafızalara kazındı.

Luka Doncic'in beklenmedik takası, Nikola Jokic'in tarihi performansı, LeBron James'in kırdığı rekorlar, Oklahoma City Thunder ve yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın yükselen grafiği, sezonun en çok konuşulan olayları oldu.

Alperen’den tarihi performansAlperen’den tarihi performans
Alperen'den tarihi performans

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan’a geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Doktorlar açıkladı | Başkan Erdoğan takipte
Türk Telekom
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan zirai don açıklaması! Sigortasız üreticinin zararı karşılanacak mı?
CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! CHP’li Fidan Gül tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi! Suçu başkana attı
Kuruluş Osman
Hastalığını böyle anlatmıştı! İşte Sırrı Süreyya Önder’in o anları
Trump savaş açtı Çin ekonomisi büyüdü! ABD’den Pekin’e yeni tehdit: Yüzde 245
Ekrem İmamoğlu Financial Times’a Türkiye’yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı!
Galatasaray’dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü
Mehmet Çetin’e ne oldu? Müge Anlı’da şeytani plan açığa çıktı! Oğlunuz cinsiyet değiştirdi iddiası herkesin kanını dondurdu
Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e mektup: Birbirimize söz verdik önce barış ölümse Allah’ın emri
Elon Musk’tan çocuğunun annesine ahlaksız teklif! Fenomen Ashley St. Clair sosyal medyadan duyurmuştu: Susturmak için...
Ünlü iş insanı İnan Kıraç’a Adli Tıp’ta sorulan sorular ortaya çıktı: Cevapları şoke etti!
Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!
ABD Suriye’den çekiliyor mu? Askerlerini çekecek iddiasının ardından İsrail’de panik
Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu! Sağlık problemi neydi? Geçmişte söylediği sözler tekrar hatırlandı
Tazminata Temmuz zammı! Çalışanlar dikkat: Hesaplamada neler değişecek? Maaşa göre ne kadar ödeme yapılacak?
Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! Pavyonda delege avı iddiası | CHP Erzurum’a ulaştık: Ulaşım için bir şey verildi itirafı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Dilan Çıtak müzisyen eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Suskunluğunu bozdu Dilan Çıtak müzisyen eşi Levent Dörter ile boşanıyor mu? Suskunluğunu bozdu Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz 2 yıllık suskunluğunu CHP’nin boykot listesindeki mekanda bozdu! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz 2 yıllık suskunluğunu CHP’nin boykot listesindeki mekanda bozdu! Ege Kökenli anne oluyor! Çok yakında: Bebek A. İşte karnı burnunda son hali... Ege Kökenli anne oluyor! “Çok yakında: Bebek A.” İşte karnı burnunda son hali... Mahkemeden emsal radar cihazı kalibrasyon kararı! Hız ihlali cezası yiyenler dikkat! Mahkemeden emsal radar cihazı kalibrasyon kararı! Hız ihlali cezası yiyenler dikkat! Trump’ın sağlık testinde şoke eden sonuç! Başkanlık için muayene oldu son durumu şaşırttı Trump’ın sağlık testinde şoke eden sonuç! Başkanlık için muayene oldu son durumu şaşırttı Fenerbahçe’den transfere 100 milyon euro! Kadıköy’e yıldız yağacak Fenerbahçe'den transfere 100 milyon euro! Kadıköy'e yıldız yağacak