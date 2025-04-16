NBA'de tarihe geçen "anormal" sezon

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2024-2025 normal sezonu, uzun yıllar konuşulacak birçok farklı hikayeyle tarihteki yerini aldı.



NBA'de büyük heyecanın yaşandığı 82 maçlık normal sezon, unutulmaz anlara sahne olurken pek çok takas, rekor ve tarihi performansla hafızalara kazındı.



Luka Doncic'in beklenmedik takası, Nikola Jokic'in tarihi performansı, LeBron James'in kırdığı rekorlar, Oklahoma City Thunder ve yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın yükselen grafiği, sezonun en çok konuşulan olayları oldu.