Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süren hasrete son vermek istiyor.
Kanarya bir yandan bu hedef doğrultusunda ilerlerken, diğer yandan gelecek sezon için çalışmalarına da hız verdi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süren hasrete son vermek istiyor.
Kanarya bir yandan bu hedef doğrultusunda ilerlerken, diğer yandan gelecek sezon için çalışmalarına da hız verdi.
SİVAS'TA HATA YOK!
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Anderson Talisca ile 47 ve 90. dakikalarda Dusan Tadic attı. Sivasspor'un tek golü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.
İSPANYA'DAN FLAŞ İDDİA
Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör José Mourinho, sarı-lacivertli ekipte beklenen etkiyi yaratamadı.
Avrupa futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olarak İstanbul'a gelen Portekizli çalıştırıcı, neredeyse bir yılın sonuna yaklaşırken beklentilerin gerisinde kaldı. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'na erken veda etti. Süper Lig'de ise şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.
KRİTİK MAÇLARDA SINIFTA KALDI
Ligin üst sıralarındaki rakiplere karşı galibiyet almakta zorlanan sarı-lacivertliler, kritik maçlarda istenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamadı.
REKOR TRANSFERLER YAPILDI
Yönetim, teknik heyetin talepleri doğrultusunda Diego Carlos, Milan Škriniar, Anderson Talisca ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri gibi önemli isimleri kadroya katmasına rağmen, beklenen başarılar bir türlü gelmedi.
IRKIÇILIK İLE SUÇLANDI
Mourinho'nun saha içindeki sonuçlarının yanı sıra saha dışındaki davranışları da sezon boyunca sıkça tartışma konusu oldu. Türkiye Kupası'nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la yaşadığı tartışmada rakibinin burnunu sıkması uzun süre gündemde kaldı. Ayrıca Buruk için kullandığı "maymun gibi zıplıyor" ifadesi, ırkçılık tartışmalarının merkezine yerleşmişti.
ŞAMPİYONLUK GELMEZSE GİDECEK
İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre, sezon başında büyük bir heyecanla karşılanan Mourinho döneminin şampiyonluk hedefine ulaşılamaması halinde sezon sonunda sona erebileceği konuşuluyor. Yönetimin Portekizli teknik adamla ilgili nihai kararını sezon bitiminde vermesi bekleniyor.
OSAYI'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi Samuel, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren ve ligde kalan maçların önemi değinen Osayi Samuel, "Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmek için değerli bir 3 puan. Oynayacağımız her maç final. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.
"YORUMLAMASI ZOR"
Son olarak geleceği hakkında konuşan 27 yaşındaki oyuncu "Asında bu durumu yorumlaması zor. Birçok insan konuya hakim gibi davranıyor! Ben Fenerbahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Kontrat konulduğu söylendi ve benim kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyalogum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk. Başkanımızla sezon bitince görüşeceğiz ve neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
SKRINIAR FARKI
Fenerbahçe'nin ara dönemde transferiyle 12'den vurduğu Milan Skriniar, her maçta öne çıkmaya devam ediyor.
Son anda Galatasaray'ın elinden transfer edilen başarılı stoper, Sivasspor deplasmanında savunmadaki hamleleri ve Rej Manaj'a nefes aldırmaması ile maçın yıldızları arasına girdi.
MOURINHO DOKUNMUYOR
Teknik direktör Jose Mourinho savunmada rotasyona gitse de Milan Skriniar'a dokunmuyor.
2 GOL 1 ASİST
Sarı lacivertli formayla 16 maçta görev alan Slovak oyuncu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
LIVAKOVIC GÖZ DOLDURDU
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Bu karşılaşmada 30 yaşındaki kaleci Dominik Livakovic, sergilediği performansla alkış topladı.
ÖNEMLİ KURTARIŞLAR YAPTI
Maç boyunca kritik anlarda devleşen Hırvat kaleci, ilk yarıda Rey Manaj'ın tehlikeli kafa vuruşunu çıkarırken, ikinci yarıda ise Efkan Bekiroğlu'nun frikik golüne izin vermedi.
GALİBİYETTE KRİTİK ROL OYNADI
Karşılaşmayı 5 isabetli şutun 4'ünü kurtararak tamamlayan Livakovic, Fenerbahçe'nin galibiyetinde kilit rol oynadı.
OOSTERWOLDE GELİŞMESİ
Fenerbahçe'de aylardır sakatlık nedeniyle sahalardan uzak olan Jayden Oosterwolde ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sakatlığının ardından sahalara dönmek için yurt dışında bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Jayden Oosterwolde, İstanbul'a geldi.
DURUMU İYİ SEVİYEYE GELDİ
Çalışmalarına İstanbul'da devam edecek Hollandalı futbolcunun durumunun iyi seviyeye geldiği belirtildi.
Bilindiği üzere Jayden Oosterwolde, ligin 9. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve ön çapraz bağlarından ameliyat olmuştu.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde katılan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımda 62 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 23 yaşındaki yıldız savunmacı bu sezon Fenerbahçe'de 14 maçta görev aldı.
6 MİLYON EUROYA GELDİ
Sol bek dışında stoper ve orta saha sol mevkilerinde görev yapabilen Hollandalı futbolcu, 30 Ocak 2023 tarihinde Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Oosterwolde'nin Sarı-Lacivertli takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.
TRANSFERDE DEV HAMLE
Gelecek sezon forvet hattında yenilmeye gidecek olan Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ile yola devam etmeyi düşünmüyor.
Kanarya ayrıca En-Nesyri için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak.
Yöneticiler, gelecek sezon için düşünülen forveti de belirledi.
YOANE WISSA SESLERİ
Fenerbahçe, bu sezon Premier Lig'de şov yapan Brentford'ün golcüsü Wissa'yı gündemine aldı.
29 maçta 15 gol 3 asistle oynayan Kongo'lu oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.
1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Premier Lig ekibinin Wissa'yı bırakmak istemediği öğrenilirken, 2026 yılında bitecek sözleşmesi öncesi golcü oyuncudan yüksek gelir elde etmek istiyor.
Fenerbahçe'nin bu transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.