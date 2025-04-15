PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk golcü!

Gelecek sezon forvet hattında yenilmeye gidecek olan Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Kanarya ayrıca En-Nesyri için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak. Yöneticiler, gelecek sezon için düşünülen forveti belirledi. İşte o isim ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 09:17
Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak uzun süren hasrete son vermek istiyor.

Kanarya bir yandan bu hedef doğrultusunda ilerlerken, diğer yandan gelecek sezon için çalışmalarına da hız verdi.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

SİVAS'TA HATA YOK!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Anderson Talisca ile 47 ve 90. dakikalarda Dusan Tadic attı. Sivasspor'un tek golü 57. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

İSPANYA'DAN FLAŞ İDDİA

Geçtiğimiz yaz büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör José Mourinho, sarı-lacivertli ekipte beklenen etkiyi yaratamadı.

Avrupa futbolunun en başarılı teknik adamlarından biri olarak İstanbul'a gelen Portekizli çalıştırıcı, neredeyse bir yılın sonuna yaklaşırken beklentilerin gerisinde kaldı. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'na erken veda etti. Süper Lig'de ise şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

KRİTİK MAÇLARDA SINIFTA KALDI

Ligin üst sıralarındaki rakiplere karşı galibiyet almakta zorlanan sarı-lacivertliler, kritik maçlarda istenilen performansı bir türlü sahaya yansıtamadı.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

REKOR TRANSFERLER YAPILDI

Yönetim, teknik heyetin talepleri doğrultusunda Diego Carlos, Milan Škriniar, Anderson Talisca ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri gibi önemli isimleri kadroya katmasına rağmen, beklenen başarılar bir türlü gelmedi.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

IRKIÇILIK İLE SUÇLANDI

Mourinho'nun saha içindeki sonuçlarının yanı sıra saha dışındaki davranışları da sezon boyunca sıkça tartışma konusu oldu. Türkiye Kupası'nda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la yaşadığı tartışmada rakibinin burnunu sıkması uzun süre gündemde kaldı. Ayrıca Buruk için kullandığı "maymun gibi zıplıyor" ifadesi, ırkçılık tartışmalarının merkezine yerleşmişti.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

ŞAMPİYONLUK GELMEZSE GİDECEK

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre, sezon başında büyük bir heyecanla karşılanan Mourinho döneminin şampiyonluk hedefine ulaşılamaması halinde sezon sonunda sona erebileceği konuşuluyor. Yönetimin Portekizli teknik adamla ilgili nihai kararını sezon bitiminde vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

OSAYI'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi Samuel, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren ve ligde kalan maçların önemi değinen Osayi Samuel, "Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmek için değerli bir 3 puan. Oynayacağımız her maç final. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

"YORUMLAMASI ZOR"

Son olarak geleceği hakkında konuşan 27 yaşındaki oyuncu "Asında bu durumu yorumlaması zor. Birçok insan konuya hakim gibi davranıyor! Ben Fenerbahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Kontrat konulduğu söylendi ve benim kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyalogum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk. Başkanımızla sezon bitince görüşeceğiz ve neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

SKRINIAR FARKI

Fenerbahçe'nin ara dönemde transferiyle 12'den vurduğu Milan Skriniar, her maçta öne çıkmaya devam ediyor.

Son anda Galatasaray'ın elinden transfer edilen başarılı stoper, Sivasspor deplasmanında savunmadaki hamleleri ve Rej Manaj'a nefes aldırmaması ile maçın yıldızları arasına girdi.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

MOURINHO DOKUNMUYOR

Teknik direktör Jose Mourinho savunmada rotasyona gitse de Milan Skriniar'a dokunmuyor.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

2 GOL 1 ASİST

Sarı lacivertli formayla 16 maçta görev alan Slovak oyuncu, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

LIVAKOVIC GÖZ DOLDURDU

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Bu karşılaşmada 30 yaşındaki kaleci Dominik Livakovic, sergilediği performansla alkış topladı.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

ÖNEMLİ KURTARIŞLAR YAPTI

Maç boyunca kritik anlarda devleşen Hırvat kaleci, ilk yarıda Rey Manaj'ın tehlikeli kafa vuruşunu çıkarırken, ikinci yarıda ise Efkan Bekiroğlu'nun frikik golüne izin vermedi.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

GALİBİYETTE KRİTİK ROL OYNADI

Karşılaşmayı 5 isabetli şutun 4'ünü kurtararak tamamlayan Livakovic, Fenerbahçe'nin galibiyetinde kilit rol oynadı.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

OOSTERWOLDE GELİŞMESİ

Fenerbahçe'de aylardır sakatlık nedeniyle sahalardan uzak olan Jayden Oosterwolde ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sakatlığının ardından sahalara dönmek için yurt dışında bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Jayden Oosterwolde, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

DURUMU İYİ SEVİYEYE GELDİ

Çalışmalarına İstanbul'da devam edecek Hollandalı futbolcunun durumunun iyi seviyeye geldiği belirtildi.

Bilindiği üzere Jayden Oosterwolde, ligin 9. haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve ön çapraz bağlarından ameliyat olmuştu.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde katılan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımda 62 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 23 yaşındaki yıldız savunmacı bu sezon Fenerbahçe'de 14 maçta görev aldı.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

6 MİLYON EUROYA GELDİ

Sol bek dışında stoper ve orta saha sol mevkilerinde görev yapabilen Hollandalı futbolcu, 30 Ocak 2023 tarihinde Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Oosterwolde'nin Sarı-Lacivertli takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

TRANSFERDE DEV HAMLE

Gelecek sezon forvet hattında yenilmeye gidecek olan Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

Kanarya ayrıca En-Nesyri için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak.

Yöneticiler, gelecek sezon için düşünülen forveti de belirledi.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

YOANE WISSA SESLERİ

Fenerbahçe, bu sezon Premier Lig'de şov yapan Brentford'ün golcüsü Wissa'yı gündemine aldı.

29 maçta 15 gol 3 asistle oynayan Kongo'lu oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Premier Lig ekibinin Wissa'yı bırakmak istemediği öğrenilirken, 2026 yılında bitecek sözleşmesi öncesi golcü oyuncudan yüksek gelir elde etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin bu transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İhaleye fesat, yolsuzluk, kamu zararı... CHP’li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltında! İmamoğlu ile aynı davanın sanığı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Murat Ongun ’ilişkim yok’ demişti! Kasalarla Sırbistan’da ne yaptı?
Meteoroloji’den zirai don, kar ve fırtına alarmı! 27 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı verildi: Ankara, Bolu...
Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!
Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı!
Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Hastaların yumurtalarını ABD’ye sattılar! Soruşturma başlatıldı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı | İlk ifadesi ortaya çıktı: Sinirlendim saldırdım
Benfica’ya 3.Türk Yunus Akgün: Milli futbolcunun performansı yakından izleniyor
AK Parti’nin şeffaflık teklifi CHP’li üyeleri terletti! İBB’de milyarlarca liralık ihaleler nasıl yapıldı? sorusu reddedildi: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den sert tepki
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: CHP kaos siyasetine hız verdi
Ekrem İmamoğlu’nun kuryeliğini yapan avukatlar suç mu işledi?
ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a nükleer silah uyarısı: Sahip olamazlar
Türkiye bu olayı konuşuyor! Bungalovda gizli kamera skandalı: Ampulün içine yerleştirmişler! Polis incelemesine alındı
Narin Güran cinayeti davasında karar verildi: O tarihe ertelendi! 15 sanık hakim karşısına çıkmıştı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü! Suriye, Gazze ve Ukrayna masada: Erdoğan - Trump zirvesi nerede olacak?
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tutukluluğa itirazları reddedildi
Buldan tarih verdi gözler PKK’ya çevrildi! Kandil’deki terör baronlarının süreci zehirleyecek bahanesi kalmadı: Derhal kongre hemen fesih