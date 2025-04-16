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Dzeko'nun ikinci yarı karnesi zayıf!

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında formda düşüş yaşayan Edin Dzeko, son 5 sezondaki gol dağılımı ve düşük ikinci yarı performansıyla dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 15:55
Dzeko’nun ikinci yarı karnesi zayıf!

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Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında eleştiri alan futbolcuların başında Edin Dzeko geliyor. Süper Lig'de 12 golü bulunan Boşnak yıldızın bu gollerin sadece 3'ünü sezonun ikinci devresinde atması dikkatleri çekiyor.

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39 yaşındaki futbolcunun son 5 sezonuna bakıldığında bu durumun ilk kez yaşanmaması dikkatleri çekiyor.

Dzeko geçen sezon Süper Lig'de tam 21 gole imzasını atmıştı. Ancak bu gollerin 16'sını sezonun ilk yarısında, sadece 5'i ise ikinci yarıda gelmişti.

Yine yıldız futbolcu Inter formasını giydiği 2022-23 sezonunda Serie A'daki 9 golünün 3'ünü, 2021-22 sezonunda ise 13 golünün yalnızca 5'ini sezonun ikinci devresinde rakip ağlara yollamıştı.

Edin Dzeko 2020- 21 sezonunda da Roma'da oynarken 7 golünün 1'ini ikinci devre atmıştı.

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