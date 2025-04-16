Yusuf Fehmi Genç’ten rekorla altın madalya!

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen şampiyonada 73 kilo kategorisinde nefes kesen mücadeleler sona erdi. Milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç, koparma branşında 154 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Silkme kategorisinde ise 194 kiloya ulaşan genç sporcu, Avrupa rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden 22 yaşındaki Yusuf Fehmi, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve Türk halter tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Muhammed Furkan Özbek ise koparma hakkından yararlanamazken, silkmede 192 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.