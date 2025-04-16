SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Yusuf Fehmi Genç'ten rekorla altın madalya!

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden milli halterci Yusuf Fehmi Genç, silkmede 194 kilo kaldırarak altın madalya kazanıp büyük bir başarıya imza attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 18:12
Yusuf Fehmi Genç’ten rekorla altın madalya!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen şampiyonada 73 kilo kategorisinde nefes kesen mücadeleler sona erdi. Milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç, koparma branşında 154 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı. Silkme kategorisinde ise 194 kiloya ulaşan genç sporcu, Avrupa rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toplamda 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden 22 yaşındaki Yusuf Fehmi, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve Türk halter tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Muhammed Furkan Özbek ise koparma hakkından yararlanamazken, silkmede 192 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya kazandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan ve Ceren Önder’e geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde
Türk Telekom
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! CHP’li Fidan Gül tutuklandı
Trump savaş açtı Çin ekonomisi büyüdü! ABD’den Pekin’e yeni tarife: Yüzde 245
Fenerbahçe’den flaş transfer! Geleceğin yıldızı için harekat başlıyor
Kuruluş Osman
Esra Erol’da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın’dan acı haber geldi
Dışişlerinden Yunanistan’ın Ege Denizi planına tepki: Hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak
MEB duyurdu: 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?
CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi
Galatasaray’dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü
Ekrem İmamoğlu Financial Times’a Türkiye’yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan zirai don açıklaması! Sigortasız üreticinin zararı karşılanacak mı?
Hastalığını böyle anlatmıştı! İşte Sırrı Süreyya Önder’in o anları
Mehmet Çetin’e ne oldu? Müge Anlı’da şeytani plan açığa çıktı! Oğlunuz cinsiyet değiştirdi iddiası herkesin kanını dondurdu
Elon Musk’tan çocuğunun annesine ahlaksız teklif! Fenomen Ashley St. Clair sosyal medyadan duyurmuştu: Susturmak için...
Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu! Sağlık problemi neydi? Geçmişte söylediği sözler tekrar hatırlandı
Önce partilediler sonra birbirlerine düştüler! Pavyonda delege avı iddiası | CHP Erzurum’a ulaştık: Ulaşım için bir şey verildi itirafı
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli...