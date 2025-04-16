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Bayern Münih'in hedefi Kenan Yıldız

Bayern Münih, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgileniyor. Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız, Alman devinde geçirdiği 10 yılın ardından 2022 yılında sözleşmesinin bitmesinin ardından Juventus'a imza atmıştı.

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Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 14:01 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 14:01
Bayern Münih’in hedefi Kenan Yıldız

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Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için dev bir talip çıktı.

Tutto Sport'ta yer alan habere göre, Bayern Münih, 19 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.

BAYERN'DE YETİŞTİ

Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız, Alman devinde geçirdiği 10 yılın ardından 2022 yılında sözleşmesinin bitmesinin ardından Juventus'a imza atmıştı.

ŞU ANDA TEMAS YOK

Bayern Münih'in yıldız futbolcuyu takıma geri getirmeyi düşündüğü ancak şu anda oyuncu ve Juventus ile herhangi bir temasının olmadığı kaydedildi.

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