Beşiktaş’tan Patrick Berg için hamle

Bodo/Glimt forması giyen Patrick Berg, Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.



Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Bodo/Glimt ve oyuncuyla temasa geçti.



PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Beşiktaş, transfere sıcak bakan Berg için Bodo/Glimt ile transfer pazarlıklarına devam ediyor.



Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Berg'in kulübü Bodo/Glimt ile sözleşmesi 2028 yıına kadar devam ediyor. Bodo/Glimt'te bu sezon 21 maçta süre bulan Berg, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.