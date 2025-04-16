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Beşiktaş'tan Patrick Berg için hamle

Beşiktaş, yeni sezonla birlikte kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar transfer listesindeki isimler için şimdiden harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 13:16 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 13:16
Beşiktaş’tan Patrick Berg için hamle

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Bodo/Glimt forması giyen Patrick Berg, Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Bodo/Glimt ve oyuncuyla temasa geçti.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, transfere sıcak bakan Berg için Bodo/Glimt ile transfer pazarlıklarına devam ediyor.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Berg'in kulübü Bodo/Glimt ile sözleşmesi 2028 yıına kadar devam ediyor. Bodo/Glimt'te bu sezon 21 maçta süre bulan Berg, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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