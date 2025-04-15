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Bayern Münih'ten Kim Min-Jae kararı!

Bayern Münih, sezon sonunda Kim Min-Jae ile yollarını ayırmayı planlıyor. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Koreli oyuncunun uygun bire teklifle sezon sonunda takımdan ayrılabileceği gündemde.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 17:17 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 17:17
Bayern Münih’ten Kim Min-Jae kararı!

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Bayern Münih, 28 yaşındaki Koreli stoperi Kim Min-Jae ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Alman basınından Sky DE'nin haberine göre; Bayern Münih, Kim Min-Jae'den memnun değil.

DORTMUND MAÇI KADERİNİ BELİRLEDİ

Ligde Borussia Dortmund'a karşı oynanan ve 2-2 berabere kalınan maçta puan kaybının en önemli nedenlerinden biri olarak görülen oyuncu için Bayern, teklifleri dinleme kararı aldı.

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Koreli oyuncunun uygun bire teklifle sezon sonunda takımdan ayrılabileceği gündemde.


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