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Trabzonspor sahasında esiyor!

Trendyol Süper Lig'in 31 haftalık bölümünde 39 puan toplayan Trabzonspor, iç sahada 31 puan elde ederek 2,06 puan ortalaması yakaladı.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 15:55
Trabzonspor sahasında esiyor!

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında başarılı bir performans sergiliyor.

Süper Lig'de Papara Park'ta 15 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor galibiyetiyle evindeki 9. galibiyetini elde etti. Sahasındaki 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 müsabakada ise mağlup oldu.

Ligde 39 puanla 9. sırada yer alan Trabzonspor, iç sahada 31 puan toplayarak 2,06 puan ortalaması tutturdu. Karadeniz ekibi, dış sahada ise 14 maçta 8 puan ile 0,57 puan ortalamasında kaldı.

SAHASINDA DAHA GOLCÜ

Trabzonspor, bu sezon ligin 31. haftası sonunda 47 golün 34'ünü iç sahada kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahada 15 maçta 2,26 gibi gol ortalaması ile maçlarını oynarken, deplasmanda 14 maçta 13 gol atarak 0,92 gol ortalamasında kaldı.

Trabzonspor, bu sezon sahasında 13. haftadaki Adana Demirspor ile 19. haftaki Onvo Antalyaspor maçlarını 5-0 kazanarak, son 5 sezondaki en farklı galibiyetlerine imza attı.

TRABZON'DAKİ 21 MAÇTA 3 YENİLGİ

Karadeniz ekibi, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 21 iç saha karşılaşmanın 3'ünde mağlup oldu.

Trabzon'da 13 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 5 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligde sahasında TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK, ikas Eyüpspor, Adana Demirspor, Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden bordo-mavili takım, Beşiktaş, Göztepe, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı, Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor'a yenildi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde oynadığı Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Bodrum FK maçlarını kazandı.

Bordo-mavililer, Avrupa'da ise evinde Slovakya'nın Ruzomberok ekibini yenerken, Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e mağlup oldu, İsviçre'nin St. Gallen takımıyla berabere kaldı.

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