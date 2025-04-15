Okan Buruk’tan göz hapsi!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan sezonu mutlu sonla tamamlamak isterken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Cimbom hem yurt içi hem de yurt dışında oyuncu arayışını sürdürüyor.



A Spor'da yer alan habere göre; Listesinde birçok önemli yıldız bulunan Galatasaray, Net Global Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke'yi yakın takibe aldı.



BU SEZON 7 GOLE KATKI



Bu sezon Net Global Sivasspor formasıyla 27 maça çıkan ve 670 dakika sahada kalan Bekir Turaç Böke, 5 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.



SİVASSPOR'DA ÖNE ÇIKTI



Kötü bir sezon geçiren Net Global Sivasspor'da önemli skorlar üreten Bekir Turaç Böke, gerçek potansiyeline yakınlaşmasıyla birlikte hem Galatasaray'ın hem de Vincenzo Montella'nın radarına takıldı.