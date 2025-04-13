76'ıncı dakikada Rizespor 10 kişi kaldı. Varesanovic, Jabol ile girdiği ikili mücadelede yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

70'inci dakikada Alikulov'un derinleme pasında topla buluşan Jurecka kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

58'inci dakikada Zubkov'un ortasında ceza sahasında bulunan Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

İlk yarı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

39. dakikada Ozan Tufan'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Zubkov'un aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic'in güçlükle müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı.

36. dakikada Nwakaeme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Grbic topun sahibi oldu.

18. dakikada Malheiro'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic topu kontrol etti.

Tim Jabol Folcarelli (AA)

FOLCARELLI İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaştığı mücadelede Tim Jabol Folcarelli sürprizi yaşandı. Ara transferde Ajaccio'dan kadroya dahil edilen Fransız futbolcu ilk kez 11'de forma giydi.

Batista Mendy ise yedek başladı.