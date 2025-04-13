Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
TRABZONSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDN DAKİKALAR
15. dakikada Malheiro'nun sağ taraftan yerden ortasında yakın mesafeden Zubkov'un şutunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0
18. dakikada Malheiro'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic topu kontrol etti.
21. dakikada soldan ceza alanına topu taşıyan Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Zubkov'un gelişine şutunda, kaleci Grbic'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
36. dakikada Nwakaeme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Grbic topun sahibi oldu.
38. dakikada Varesanovic'in şutunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.
39. dakikada Ozan Tufan'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Zubkov'un aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic'in güçlükle müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı.
İlk yarı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
55'inci dakikada Nwakaeme'nin derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Simon Banza'nın şutu yandan dışarı çıktı.
58'inci dakikada Zubkov'un ortasında ceza sahasında bulunan Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
62'inci dakikada topla ceza sahasına giren Cham'ın şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
70'inci dakikada Alikulov'un derinleme pasında topla buluşan Jurecka kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
76'ıncı dakikada Rizespor 10 kişi kaldı. Varesanovic, Jabol ile girdiği ikili mücadelede yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
80'inci dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından sert şutun kaleci Grbic topu kornere çıkardı.
90+1'inci dakikada Visca ceza sahası içine pasında top savunmadan sekerek, Banza'nın önünde kaldı. Banza'nın şutunda Grbic gole izin vermedi.
FOLCARELLI İLK KEZ 11'DE
Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaştığı mücadelede Tim Jabol Folcarelli sürprizi yaşandı. Ara transferde Ajaccio'dan kadroya dahil edilen Fransız futbolcu ilk kez 11'de forma giydi.
Batista Mendy ise yedek başladı.
NWAKAEME 2 AY SONRA DÖNDÜ
Bordo mavililerin Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, 10 Şubat 2025 tarihinde oynanan Eyüpspor karşılaşmasının ardından ilk defa bir lig mücadelesinde sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, Edin Vişça'yı Fenerbahçe maçındaki gibi yedek bıraktı.
BATAGOV FORMAYI KAPTI
Milli takımda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Göztepe maçı ve Fenerbahçe derbisini kaçıran Arseniy Batagov, Rizespor karşılaşmasında stoper mevkisindeki yerini aldı. Genç futbolcu, Savic ile birlikte tandemde görev yaptı.
ZUBKOV PARLADI
Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Olekasandr Zubkov, Çaykur Rizespor karşısında 2 gol kaydetti. Başarılı kanat oyuncusu takımı adına çok önemli bir performans ortaya koydu.
Gollerin asistleri iki bek Pedro Malheiro ve Mustafa Eskihellaç'tan geldi.