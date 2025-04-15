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İtalyan devi Rafa Silva'nın peşinde!

Serie A devlerinden Inter, Beşiktaş forması giyen Rafa Silva'yı gündemine getirdi. Milano ekibinin, gelecek sezon Rafa'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı yazıldı.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 13:12 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 13:12
İtalyan devi Rafa Silva’nın peşinde!

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Sezon başından beri olumsuz olayların bitmediği Beşiktaş'ta bu elverişsiz ortamda dikkat çeken bir kaç isimden biri Rafa Silva oldu. Portekizli oyuncunun bu performansı İtalyan devinin dikkatini çekti.

INTER İLGİLENİYOR!

Portekizli yıldızın yıllarca gelen istikrarlı performansı Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Yıldız futbolcuyu isteyen kulüplerin başında İtalya liginde lider durumda olan Inter geliyor. Milano ekibinin, gelecek sezon Rafa'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı yazıldı.

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