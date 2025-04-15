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Benfica’ya 3.Türk Yunus Akgün: Milli futbolcunun performansı yakından izleniyor

Orkun ve Kerem’in performansından çok memnun olan Portekiz kulübünün şimdi de Yunus Akgün’ü listesine aldığı iddia ediliyor. Benfica’nın takımdan ayrılması beklenen Di Maria’nın yerine Yunus’u düşündüğü belirtiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Benfica’ya 3.Türk Yunus Akgün: Milli futbolcunun performansı yakından izleniyor

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Çok iyi bir form grafiği yakalayan Yunus Akgün son olarak Samsunspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Kariyerinin en iyi sezonlarından birisini geçiren milli futbolcu bu performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Alınan bilgilere göre Benfica, Yunus'u yeni sezonda transfer etmek için çalışmalara başladı.

Yunus Akgün. (AA)Yunus Akgün. (AA)

Kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansından çok memnun olan Portekiz kulübünün Yunus Akgün'ü yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi. Benfica'nın takımın en önemli isimlerinden Angel Di Maria ile sözleşme uzatmayı düşünmediği ve bu bölge için milli futbolcumuzu listenin ilk sırasına aldığı belirtildi.

Yunus Akgün. (AA)Yunus Akgün. (AA)

Yunus Akgün'ün iknası noktasında Kerem ve Orkun'un da devreye girebileceği öne sürülüyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 12 gol ve 8 asist üreterek tam 20 gole direkt katkı verdi. Sarı- Kırmızılı yönetimle uzun süredir yeni sözleşme görüşmesi yapan Yunus Akgün'ün henüz imzayı atmaması da taraftarları endişelendiriyor.

Sarı- Kırmızılı yönetimle uzun süredir yeni sözleşme görüşmesi yapan Yunus Akgün'ün henüz imzayı atmaması da taraftarları endişelendiriyor. (AA)Sarı- Kırmızılı yönetimle uzun süredir yeni sözleşme görüşmesi yapan Yunus Akgün'ün henüz imzayı atmaması da taraftarları endişelendiriyor. (AA)

G.SARAY: 1.31 F.BAHÇE: 3.15
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes nefese sürüyor. Galatasaray son 7 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin önünde 3 puan ve ikili averaj avantajıyla giriyor. Şampiyonluk oranlarını güncelleyen Sarı-Kırmızılılar'ı yine açık ara favori gösterdi. Cimbom'un şampiyonluğuna 1.31 oran belirlenirken, Fenerbahçe'nin oranı ise 3.15 oldu.

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