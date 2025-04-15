Benfica’ya 3.Türk Yunus Akgün: Milli futbolcunun performansı yakından izleniyor

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Çok iyi bir form grafiği yakalayan Yunus Akgün son olarak Samsunspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Kariyerinin en iyi sezonlarından birisini geçiren milli futbolcu bu performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Alınan bilgilere göre Benfica, Yunus'u yeni sezonda transfer etmek için çalışmalara başladı.

Yunus Akgün. (AA)



Kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansından çok memnun olan Portekiz kulübünün Yunus Akgün'ü yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi. Benfica'nın takımın en önemli isimlerinden Angel Di Maria ile sözleşme uzatmayı düşünmediği ve bu bölge için milli futbolcumuzu listenin ilk sırasına aldığı belirtildi.