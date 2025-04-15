Beşiktaş’ta Immobile kesin yolcu!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yolların sezon sonu ayrılması kesinlik kazandı.



KENDİNE KULÜP BAKIYOR



Performansı beklentilerin altında kalan İtalyan oyuncu ile sözleşme fesih görüşmeleri devam ediyor. Immobile ile bazı ön görüşmeler yapıldı ve ayrılık için kolaylık sağlanacağı kendisine bildirildi. Menajerler, İtalyan golcüye Arap Yarımadası'ndan gelecek sezon için takım bakıyor. Bazı kulüpler, yıldız futbolcu ile ilgileniyor.



Ancak eşi İtalya'da yaşadığı için tecrübeli golcü ülkesine dönmek istiyor. Ama Immobile'ye İtalya'dan şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok.