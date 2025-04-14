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İran'da İsmail Kartal'a eleştiri!

İran'ın eski yardımcı antrenörü Javad Manafi, Persepolis Teknik Direktörü İsmai Kartal'a eleştiride bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 13:57 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 13:57
İran’da İsmail Kartal’a eleştiri!

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İran ekibi Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, ülke basınında gündem oldu. İran'ın eski yardımcı antrenörü Javad Manafi, İsmail Kartal'dan henüz bir başarı göremediğini dile getirirken maaşını da eleştirdi.

Daha önce Persepolis'te de görev yapan Manafi, "Önceki maçlarda oyuncular daha istekliydi ama son birkaç maçta oyuncularda bu isteğin ve arzunun azaldığını gördük ve maalesef önemli birkaç puan kaybedildi" dedi.

ŞAMPİYONLUK YANITI

İranlı futbol adamı, Persepolis'in ligde şampiyonluğa ulaşma şansına ilişkin bir soruya ise "İş zorlaştı ama hiçbir şey imkansız değil. Persepolis, geçmiş yıllarda en zor şartlarda defalarca şampiyonluk yaşadı ve bu yıl da şansı var ama önemli olan son dört maçta en iyi sonuçları alıp Tractor ve Sepahan'ın hata yapmasını beklemek." diye cevap verdi.

"Bu teknik direktör geldiğinde birçok kişi Persepolis'in ligi kazanacağını bekliyordu ancak artık işler zorlaştı ve şampiyonluğun kaderi artık Persepolis'in elinde değil." diyen Manafi, son olarak, "İsmail Kartal'dan henüz özel bir şey göremedik, önümüzdeki sezonu bekleyeceğiz. Kartal, Persepolis'ten yüklü bir maaş alıyor ve taraftar bu hocadan sadece şampiyonluk bekliyor. Kartal'dan beklentiler yüksek ve bu da onun işini zorlaştırıyor." sözlerini sarf etti.

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