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Trabzonspor'dan vefa!

Trabzonspor, hayatını kaybeden genç taraftarı Mattia Ahmet Minguzzi'nin adını yaşatmak için Papara Park'taki Fırtına Tribünü'nün ismini "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirdi.

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Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 14:19
Trabzonspor’dan vefa!

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Trabzonspor, genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden taraftarları Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak adına anlamlı bir karara imza attı.

Bordo-mavili kulüp, Papara Park'ta bulunan Fırtına Tribünü'nün adının, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada,"Genç yaşta hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için Papara Park'ta yer alan Fırtına Tribünümüzün adı, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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