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Kayserispor Jakirovic ile kaybetmiyor

Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra yükselişe geçen Kayserispor, sahasında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 12:51 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 12:51
Kayserispor Jakirovic ile kaybetmiyor

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Teknik direktör Sergej Jakirovic'in göreve gelmesinden sonra aldığı başarılı sonuçlarla düşme hattının üzerine çıkan Bellona Kayserispor, son 6 iç saha maçında yenilmedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Bosna Hersekli Jakirovic'in göreve başlamasıyla çıkışa geçti. Jakirovic yönetiminde ilk sınavını ligin 22. haftasındaki Trabzonspor maçında veren Kayseri ekibi, sahadan golsüz berabere ayrıldı.

Sonraki hafta evinde Tümosan Konyaspor'u 3-2 yenen sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada İkas Eyüpspor deplasmanından 1-1'lik skorla döndü.

Ligin 25. haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 yenen Kayserispor, 26. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu, 27. haftada sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1'le geçti, 28. haftada da dış sahada Gaziantep FK'ye 1-0 kaybetti.

Ligin 29. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Kayserispor, 30. haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-0, son olarak pazar günü sahasında 31. hafta maçında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Kayserispor, Jakirovic yönetiminde oynadığı 10 maçtan 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Kayseri ekibi, rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

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