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Galatasaray yönetimi iç transferde büyük bombayı patlattı! Torreira ile 2028'e

Sarı-Kırmızılılar Torreira’nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmak istiyor. 2026 yılında kontratı bitecek yıldızın, Lazio’dan ve Arjantin’den birçok takımdan gelen tekliflere rağmen Cimbom’da kalmak istediği öğrenildi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
Galatasaray yönetimi iç transferde büyük bombayı patlattı! Torreira ile 2028’e

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Galatasaray'ın Lucas Torreira'nın mukavelesini 2028 yılına kadar uzatacağı öne sürüldü. Uruguaylı futbolcunun Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lucas Torreira (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Lucas Torreira (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

2 milyon 750 bin Euro alan orta sahanın yeni maaşının 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacağı, imaj hakkı ile maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacağı belirtiliyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Sarı- Kırmızılı forma ile Süper Lig'de 41 maçta boy gösterirken 2 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.

Lucas Torreira (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Lucas Torreira (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BİRÇOK TEKLİFİ REDDETTİ
Kariyerinin son döneminde Güney Amerika'da forma giymek isteyen Torreira'nın 2028'e kadar Galatasaray'da forma giymeyi planladığı gelen bilgiler arasında. Yıldız ön libero, geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Lazio ve Arjantin'den birçok takımdan teklifler almış ama Cimbom'da kalmak istediği için geri çevirmişti.

Lucas Torreira (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Lucas Torreira (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İstanbul'da yaşamaktan bir hayli memnun olan Torreira, 2022- 23 sezonunun yazında Premier Lig devi Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis parası karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu. 1.66 boyundaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

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