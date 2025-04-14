Galatasaray yönetimi iç transferde büyük bombayı patlattı! Torreira ile 2028’e

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Galatasaray'ın Lucas Torreira'nın mukavelesini 2028 yılına kadar uzatacağı öne sürüldü. Uruguaylı futbolcunun Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Lucas Torreira (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) 2 milyon 750 bin Euro alan orta sahanın yeni maaşının 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacağı, imaj hakkı ile maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacağı belirtiliyor. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Sarı- Kırmızılı forma ile Süper Lig'de 41 maçta boy gösterirken 2 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.