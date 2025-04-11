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Talisca'ya özel taktik!

Attığı 3 golle son Trabzonspor maçının yıldızı olan Talisca, şampiyonluk yarışında kalan 8 haftada Mourinho'nun en büyük kozu olacak. Portekizli hocanın 63 Süper Lig maçında 150 dakikada 1 gol atan Brezilyalı yıldıza göre bir taktik planı yapacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:23 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:23
Talisca’ya özel taktik!

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Mourinho'nun bundan sonra sistemini ve 11'ini Talisca'nın performansının yükseleceği şekilde oluşturacağı öğrenildi. Kadronun yıldız futbolcunun skora katkı vereceği şekilde yapılacağı öne sürülüyor. Portekizli çalıştırıcının şampiyonluk için kalan 8 haftada en büyük kozunun Brezilyalı yıldız olduğu belirtiliyor.

Devre arasında geldiği Fenerbahçe'de 8 Süper Lig maçına çıkan Talisca, 5 kez ağları havalandırmayı başardı. Ayrıca Süper Lig'de 3 sezonda 63 maça çıkan tecrübeli sol ayak, 32 gol atıp 9 asist yaptı.

Ligde 150 dakikada 1 gol ve 535 dakikada 1 asist yapan Talisca, şampiyonluk yarışında Mourinho'nun en güvendiği isim olarak öne çıkıyor.

Son 4-1 kazanılan Trabzonspor maçının yıldızı olan Talisca, attığı üçüncü golle Avrupa basınını sallamıştı. Müthiş füze için "Yılın en iyi golüne aday gösterilebilir" ifadeleri kullanılmıştı.

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