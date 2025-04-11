Hesaplar Allan Saint-Maximin’den! Taraftara büyük jest

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Allan Saint-Maximin, hayranlarına bolca imza dağıtarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Fransız futbolcu, mağazada alışveriş yapan tüm taraftarlara jest yaparak, aldıkları ürünlerin ücretini kendi cebinden karşıladı.

Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe)

"BEN HER ZAMAN BİRAZ GERİ VERMEK VE SEVGİMİ GÖSTERMEK İSTERİM"

Yaptığı jest sonrası açıklamalarda bulunan Saint-Maximin, "Taraftarlar bana çok katkı sağlıyor. Onları çok seviyorum. Burada bu kadar insanı görmek beni çok mutlu ediyor. Herkesin benim kadar şanslı olmadığını biliyorum. Ben her zaman biraz geri vermek ve sevgimi göstermek isterim. Çocuklar ve onların kalpleri için iyi bir şey yapmak istedim. Hepimiz bugünün keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.