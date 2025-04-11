Lionel Messi Inter Miami ile yeni sözleşme imzalayacak

The Athletic'in haberine göre, Inter Miami, 2025 yılının aralık ayında sona erecek mevcut sözleşmeyi 2026 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Kulüp ile 37 yaşındaki Arjantinli futbolcunun yeni kontrat için yaptığı görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılmasının beklendiği belirtildi.

MESSİ'NİN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

2023 yılında Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, bugüne kadar forma giydiği 48 maçta 42 gol atarken, 21 de asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiledi.