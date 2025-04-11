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Mohamed Salah Liverpool'da kaldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mohamed Salah, kulüpte kaldı. Mısırlı yıldız, İngiliz devi ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:24
Mohamed Salah Liverpool’da kaldı!

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Premier Lig devi Liverpool, adı ayrılık ve transfer iddialarıyla sık sık gündeme gelen Mohamed Salah'la yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

32 yaşındaki Salah, Liverpool ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Salah imza sonrası yaptığı açıklamada, "Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 45 MAÇTA 54 GOLLÜK KATKI

Bu sezon oynadığı 45 maçta 32 gol atıp 22 asist yapan Salah, Liverpool kariyerinin toplamında ise 394 maçta 243 gol atıp 111 asist yaptı.

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