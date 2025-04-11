Mohamed Salah Liverpool’da kaldı!

Premier Lig devi Liverpool, adı ayrılık ve transfer iddialarıyla sık sık gündeme gelen Mohamed Salah'la yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

32 yaşındaki Salah, Liverpool ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Salah imza sonrası yaptığı açıklamada, "Elbette çok heyecanlıyım. Artık harika bir takımımız var. Daha önce de harika bir takımımız vardı. Ama imza attım çünkü başka kupalar kazanma şansımız olduğunu düşünüyorum ve futbolumdan keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

BU SEZON 45 MAÇTA 54 GOLLÜK KATKI



Bu sezon oynadığı 45 maçta 32 gol atıp 22 asist yapan Salah, Liverpool kariyerinin toplamında ise 394 maçta 243 gol atıp 111 asist yaptı.