Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi. Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

SON 10 MAÇTA 4 GALİBİYET Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünü kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 6 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Cimbom, bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

FRANKOWSKI CEZALI Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak. Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, cuma günkü karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

4 İSİM KART SINIRINDA Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.