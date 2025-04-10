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Okan Buruk'tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Reeder Samsunspor'a konuk olacak. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda sarı-kırmızılılar, kritik mücadeleden galip ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Okan Buruk, zorlu maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Reeder Samsunspor maçı muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 15:57
Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yaşayarak 71 puan topladı. Geçen haftayı bay geçen Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

Süper Lig'deki 29 maçında 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

LİGDE SADECE BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a mağlup oldu. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi. Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

SON 10 MAÇTA 4 GALİBİYET

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakanın sadece 4'ünü kazanabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 10 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 6 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. Cimbom, bu müsabakalarda dörder galibiyet ve beraberlik yaşarken, 2 maçta da mağlup oldu.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

FRANKOWSKI CEZALI

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Przemyslaw Frankowski'den yararlanamayacak. Son olarak 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında 36. dakikada kırmızı kart gören 29 yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu, cuma günkü karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

4 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 futbolcu Samsunspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında oynayamayacak.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

EN BÜYÜK GOL UMUDU OSIMHEN

Sarı-kırmızılı ekibin cuma günkü müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, cuma günkü maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

Galatasaray'da Osimhen'i ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu ve 6 golü olan Yunus Akgün takip ediyor.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, Reeder Samsunspor maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i;

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi

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