Juventus’tan Fenerbahçe’yi yakından ilgilendiren transfer!

Galatasaray'ı takibini sürüdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'nın yaz aylarındaki rotasını belirlemek adına çok önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Juventus, yıldız futbolcuyu gündemine aldı.