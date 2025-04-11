Juventus’tan Fenerbahçe’yi yakından ilgilendiren transfer!

Galatasaray'ı takibini sürüdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'nın yaz aylarındaki rotasını belirlemek adına çok önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Juventus, yıldız futbolcuyu gündemine aldı.
Galatasaray'ı takibini sürüdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'nın yaz aylarındaki rotasını belirlemek adına çok önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Juventus, yıldız futbolcuyu gündemine aldı.
Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund'un yeniden İtalya'ya transfer olabileceği iddia edildi. Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus, Danimarkalı golcüyle yakından ilgileniyor.
JUVENTUS TEMASA GEÇTİ
İtalyan ekibi, 22 yaşındaki Hojlund'un geleceğiyle ilgili bilgi almak amacıyla oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Juventus'un, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
73 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Manchester United, Rasmus Hojlund'u 2023 yaz transfer döneminde Atalanta'dan 73 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Genç yıldız, Premier Lig'e yüksek beklentilerle adım atmıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Danimarkalı golcü, bu sezon Manchester United formasıyla 42 resmi maçta görev aldı. Hojlund, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, İngiliz kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
FENERBAHÇE APORTTA BEKLİYOR
Juventus'un Hojlund hamlesi en çok Fenerbahçe'yi sevindirdi. Sarı lacivertli ekibin listesinde bulunan Dusan Vlahovic için Torino ekibinin daha da kolaylık sağlayabileceği ve transferine izin verebileceği yönünde fikir birliği var.