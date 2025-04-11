SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Juventus'tan Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren transfer!

Trednyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transfer konusunda da hareketli günler yaşıyor. Sarı lacivertli ekibin listesindeki Dusan Vlahovic'in geleceği konusunda flaş bir adım atıldı. Torino temsilcisi, dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 18:14 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 18:49
Juventus’tan Fenerbahçe’yi yakından ilgilendiren transfer!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ı takibini sürüdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'nın yaz aylarındaki rotasını belirlemek adına çok önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Juventus, yıldız futbolcuyu gündemine aldı.

Rasmus Hojlund (AA)Rasmus Hojlund (AA)

Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund'un yeniden İtalya'ya transfer olabileceği iddia edildi. Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus, Danimarkalı golcüyle yakından ilgileniyor.

Rasmus Hojlund (AA)Rasmus Hojlund (AA)

JUVENTUS TEMASA GEÇTİ

İtalyan ekibi, 22 yaşındaki Hojlund'un geleceğiyle ilgili bilgi almak amacıyla oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Juventus'un, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Rasmus Hojlund (AA)Rasmus Hojlund (AA)

73 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Manchester United, Rasmus Hojlund'u 2023 yaz transfer döneminde Atalanta'dan 73 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Genç yıldız, Premier Lig'e yüksek beklentilerle adım atmıştı.

Rasmus Hojlund (Takvim Foto Arşiv)Rasmus Hojlund (Takvim Foto Arşiv)

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Danimarkalı golcü, bu sezon Manchester United formasıyla 42 resmi maçta görev aldı. Hojlund, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncunun, İngiliz kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dusan Vlahovic (Takvim Foto Arşiv)Dusan Vlahovic (Takvim Foto Arşiv)

FENERBAHÇE APORTTA BEKLİYOR

Juventus'un Hojlund hamlesi en çok Fenerbahçe'yi sevindirdi. Sarı lacivertli ekibin listesinde bulunan Dusan Vlahovic için Torino ekibinin daha da kolaylık sağlayabileceği ve transferine izin verebileceği yönünde fikir birliği var.

Fenerbahçeden çılgın kadro! Tam 4 transferFenerbahçeden çılgın kadro! Tam 4 transfer
Fenerbahçe'den çılgın kadro! Tam 4 transfer

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan-DEM heyeti görüşmesine ilişkin flaş açıklama
Sustalı Ceylan
CHP’den İBB ve İSKİ personeline Ekrem İmamoğlu baskısı! Zorla imza attırıp fişleme yapıyorlar
Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda peş peşe kritik temaslar
Ekrem İmamoğlu bu kez tehditten hakim karşısına çıktı! İşte mahkemeden görüntüsü
Türk Telekom
Okan Buruk eski yıldızını istedi! Galatasaray’dan dev transfer hamlesi
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit edip katili öven 5 şüpheli adliyeye sevk edildi | 1’i daha yakalandı
Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi
Antalya Diplomasi Forumu’nda kritik toplantı! Bakan Fidan’dan net mesaj: Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı
Fenerbahçe’den çılgın kadro! Tam 4 transfer
Trump’ın özel elçisi Witkoff bir kez daha Rusya’da! Putin ile gündem Ukrayna
Özgür Özel’den adaylık çıkışı! Mansur Yavaş’a İşine bak mesajı verdi | Ekrem İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?
6.5 milyon memur ve memur emeklisine farklı zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek maaş hesabı TAKVİM’de
Başkan Erdoğan ile DEM heyetinin temasında neler yaşandı? İşte PKK’nın feshi için işaret edilen tarih
Emekli zammı için ilk ipucu geldi! Kök aylıklar ne kadar artacak? TAKVİM maaşları hesapladı
FETÖ’ye İMAŞ çalışması! İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişinden Trabzon’daki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyor
Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz’ı tanı tanıyabilirsen! İşte son hali!
Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner ikizleri büyüttü! Alis ve Ali’yi gören hayran kaldı! Kız aynı annesi