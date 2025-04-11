Eren Elmalı (AA)

ASLAN 71 PUANLA ZİRVEDE

Süper Lig'de zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken, lider Galatasaray bu hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, sezonda ortaya koyduğu istikrarlı performansla liderliğini koruyor.

Bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet yaşayan sarı kırmızılılar, topladığı 71 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider olarak başladı.

Samsunspor ise Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 51 puana ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, bu performansıyla ligde 3. sırada bulunuyor ve üst sıralardaki yerini koruma hedefinde.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANMIŞTI

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı. Bu hafta oynanacak mücadele, hem zirve hem de üst sıralar açısından büyük önem taşıyor.