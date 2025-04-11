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Galatasaray'ın Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası Samsun'da açılıyor. Lider Galatasaray, Karadeniz deplasmanında Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılı ekip, zorlu randevudan 3 puanla ayrılıp Fenerbahçe ile olan farkı maç fazlasıyla 6'ya yükseltmek ve rakibinin oynayacağı 90 dakika öncesinde haftayı sorunsuz kapatmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Samsunspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 18:51 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 19:08
Galatasaray’ın Samsunspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'im 31. haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor.

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Samsunspor - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji

GALATASARAY: Muslera, Sanchez, Sallai, Yunus, Eren, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış Alper, Lemina

Eren Elmalı (AA)Eren Elmalı (AA)

ASLAN 71 PUANLA ZİRVEDE

Süper Lig'de zirve mücadelesi tüm hızıyla sürerken, lider Galatasaray bu hafta Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, sezonda ortaya koyduğu istikrarlı performansla liderliğini koruyor.

Bu sezon 28 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet yaşayan sarı kırmızılılar, topladığı 71 puanla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Cimbom, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider olarak başladı.

Samsunspor ise Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 51 puana ulaştı. Kırmızı-beyazlılar, bu performansıyla ligde 3. sırada bulunuyor ve üst sıralardaki yerini koruma hedefinde.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANMIŞTI

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı. Bu hafta oynanacak mücadele, hem zirve hem de üst sıralar açısından büyük önem taşıyor.

Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz (AA)Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz (AA)

TEK YENİLGİ KARTAL'A

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, bu sezon ligde yalnızca Beşiktaş'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiye kadar ligdeki 28 maçlık yenilmezlik serisini sürdürürken, 2-1'lik Beşiktaş yenilgisiyle bu seriye son verdi. O ana kadar 23 galibiyet ve 5 beraberlik alan Galatasaray, tek yenilgisini ezeli rakibine karşı yaşadı.

Frankowski (AA)Frankowski (AA)

FRANKOWSKI CEZALI

Galatasaray'da savunmanın önemli isimlerinden Przemyslaw Frankowski, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemiyor. Beşiktaş derbisinde 36. dakikada kırmızı kart gören Polonyalı oyuncu, cezası nedeniyle bu hafta takımını yalnız bırakıyor.

Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata (AA)Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata (AA)

YILDIZLAR SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte Samsunspor maçı öncesi dört futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Sipay Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

GOL UMUDU OSIMHEN

Galatasaray'ın en büyük gol kozu yine Victor Osimhen. Süper Lig'de bu sezon çıktığı 23 maçta 20 gol atan Nijeryalı yıldız, gol krallığında zirvede yer alıyor. Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'ye 2 gol atarak etkili performansını sürdürdü.

Sarı kırmızılılarda Osimhen'i ligde 10 golle Barış Alper Yılmaz, 9 golle Ahmed Kutucu (8'i Eyüpspor'da), ve 6 golle Yunus Akgün takip ediyor.

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