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Jose Mourinho'dan galibiyet yorumu! "Bizi Livakovic kurtardı"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 31. haftada Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından konuşan sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, Dominik Livakovic'in galibiyette büyük rol oynadığını söyledi.

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Giriş Tarihi :13 Nisan 2025 , 21:48 Güncelleme Tarihi :13 Nisan 2025 , 21:48
Jose Mourinho’dan galibiyet yorumu! Bizi Livakovic kurtardı

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Fenerbahçe Teknik Dirketörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor galibiyetinin ardından beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Yiğidolar'ın ligde kalabileceklerini belirten Mourinho, "Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı. Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum." dedi.

Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

EN-NESYRI SÖZLERİ

Son haftalarda gollerine ara veren Youssef En-Nesyri'ye de değinen başarılı teknik adam, "Livakovic hakkında konuştum bir önceki açıklamamda. Talisca çok önemliydi. Bright, Skriniar gibi oyuncular vardı. En-Nesyri keyif almak için gol atıyordu. Penaltısız 26 gol attı. Zorlu bir dönemden geçti. Ramazanda biraz gücünü kaybetti ama tekrardan o gücünü kazanmaya başladı. Geri döndüğünü gösterdi. Kalan 7 maçta da şüphesiz ona sahip olacağız." sözlerini sarf etti.

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