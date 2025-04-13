Jose Mourinho'dan galibiyet yorumu! "Bizi Livakovic kurtardı"

Fenerbahçe Teknik Dirketörü Jose Mourinho, Net Global Sivasspor galibiyetinin ardından beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

Yiğidolar'ın ligde kalabileceklerini belirten Mourinho, "Maçın ilk 20-30 dakikasında Livakovic bizi kurtardı. Sonrasında oyunun kontrolünü aldık. İkinci yarıda da topa çok iyi sahip olduk. Rakibimizin attığı harika bir gol var. O golden sonra maçın duygusu değişti. Farkı artırabilirdik. Daha erken üçüncü golü bulabilirdik. Zor bir maçtı. Fenerbahçe'nin gelecek yıl da bu stadyumda oynayacağını düşünüyorum çünkü Sivasspor'un kümede kalmak için puanlar alabileceğini düşünüyorum." dedi.