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Fenerbahçe'nin 'yeni' transferi: Allan Saint-Maximin

Fenerbahçe'de bir süre kadro dışı kalan ve takımdan ayrılma noktasına gelen Maximin, son iki maçta ortaya koyduğu performansla takımın gözdelerinden bir tanesi oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 12:11
Fenerbahçe’nin ’yeni’ transferi: Allan Saint-Maximin

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Antrenmanlara yeterince disiplinli katılmaması ve kilo sorunları nedeniyle bir süre kadro dışı kalan Allan Saint-Maximin, takımdan ayrılma noktasına gelmişti.

Ancak teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı olumlu görüşme, kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Bodrumspor ve Trabzonspor maçlarında gösterdiği etkileyici performansla yeniden takımın vazgeçilmezleri arasına giren Fransız yıldız, formuyla Mourinho'yu fazlasıyla memnun etti.

Saint-Maximin'in pazar günü oynanacak kritik Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

GÜVEN TAZELEDİ

28 yaşındaki kanat oyuncusu, özellikle Trabzonspor deplasmanında ortaya koyduğu tempolu oyun ve yaptığı asistle tam not aldı. Hücum hattında etkili olan ve takıma dinamizm kazandıran Saint-Maximin, Mourinho'nun Sivasspor'a karşı sahaya süreceği en önemli kozlardan biri olacak. Deneyimli teknik adamın, oyuncusuna maçın gidişatına göre 60-70 dakika forma vermesi bekleniyor.

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