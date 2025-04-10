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Emirhan Arkutcu performansıyla dikkat çekiyor!

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu, kiralık gönderildiği Menemen FK'de harika bir performans ortaya koyuyor. Emirhan Arkutcu, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran isimlerin başında geliyor.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 13:57 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 13:57
Emirhan Arkutcu performansıyla dikkat çekiyor!

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Son dönemde çıkardığı genç futbolcularla dikkat çeken Fenerbahçe'de şimdi de gözler Emirhan Arkutcu'ya çevrildi.

Sezon başında 1 yıllığına Menemen FK'ye kiralanan Emirhan Arkutcu, 2. Lig ekibinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

PERFORMANSI

Ligde 23 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik istatistik yakalayan Emirhan Arkutcu, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta boy gösterip 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan Emirhan Arkutcu'nun sarı-lacivertlilerle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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