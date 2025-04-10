Emirhan Arkutcu performansıyla dikkat çekiyor!

Son dönemde çıkardığı genç futbolcularla dikkat çeken Fenerbahçe'de şimdi de gözler Emirhan Arkutcu'ya çevrildi.



Sezon başında 1 yıllığına Menemen FK'ye kiralanan Emirhan Arkutcu, 2. Lig ekibinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.



PERFORMANSI



Ligde 23 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik istatistik yakalayan Emirhan Arkutcu, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta boy gösterip 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.



Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan Emirhan Arkutcu'nun sarı-lacivertlilerle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.