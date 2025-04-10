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Galatasaray'ın kadrosunda 3 eksik! Samsunspor maçı öncesi şok

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile açılışı gerçekleştirecek olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte 3 yıldız futbolcu kafileye dahil edilmedi.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 17:05 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 17:05
Galatasaray’ın kadrosunda 3 eksik! Samsunspor maçı öncesi şok

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan Samsunspor maçı öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcunun kadroda yer almadı.

Yarın akşam Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği maç kadrosunda Elias Jelert, Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay yer almadı. Uzun süreli sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve kırmızı kart cezalısı Frankowski de Samsun'a götürülmedi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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